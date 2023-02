O bombeiro voluntário terá partido na tarde da terça-feira.

Bombeiro luxemburguês já viajou para a Turquia

Já viajou para a Turquia o bombeiro voluntário luxemburguês que vai integrar a missão de avaliação e coordenação de desastres das Nações Unidas (UNDAC), na sequência do sismo que atingiu a Turquia e o norte da Síria.

O bombeiro terá partido na tarde da terça-feira, de acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) que divulgou nas redes sociais uma fotografia do voluntário luxemburguês no aeroporto, acompanhado, entre outros, pela ministra do Interior, Taina Bofferding.

Nessa mesma publicação, a corporação escreve que, "depois do sismo devastador na Turquia e Síria causar estragos significantes, um primeiro membro do grupo Humanitarian Intervention Team (HIT) da CGDIS foi enviado para a Turquia para apoiar a equipa da UNDAC".

Um dos mais recentes balanços dá conta de mais de 11 mil mortos na Turquia e na Síria no terramoto que sacudiu a Turquia e o norte da Síria na madrugada de segunda-feira.

