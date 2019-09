A autarquia avisa que os habitantes terão de deixar a zona crítica domingo para especialistas procurarem se há mais explosivos.

Bomba encontrada em Trier leva a nova evacuação de 2000 pessoas

A descoberta de uma bomba com 250 quilos da segunda Guerra Mundial em Trier-Euren, Alemanha, que teve de ser desativada, levou na terça-feira à evacuação de 800 pessoas, mas no próximo domingo, dia 22, outras 2300 terão de deixar a zona a partir das 11h00 da manhã, anunciou hoje a autarquia, citada pela RTL.

Photo d'illustration: archives LW

Pelas 12h30 toda o perímetro delimitado pelas autoridades em redor de onde foi encontrado o explosivo terá de estar sem ninguém, decidiu a autarquia de Trier.

Polícia, bombeiros e especialistas em explosivos entre outros irão analisar o local para ver se existem outros engenhos perigosos, como o que foi descoberto.

O anúncio da evacuação de mais de duas mil pessoas foi feito ao final do dia de hoje pela autarquia na sua conta do twitter.



Mais de 150 bombeiros voluntários começaram já esta noite a distribuir folhetos com as informações sobre a evacuação de domingo pelos residentes da parte do distrito de Trier-Euren onde foi encontrada a bomba.

Recorde-se que este explosivo de origem britânica, estava equipado com um detonador, e teve de ser desativado. O engenho encontrado a uma profundidade de 1,20 metros durante a preparação do terreno para a construção do novo pavilhão desportivo da cidade.