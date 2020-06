A partir de quinta-feira, está previsto chuva e trovoada para o Grão-Ducado.

Bom tempo vai manter-se até quarta-feira

Ana Patrícia CARDOSO

Para quem tem planos de aproveitar o feriado de Pentecostes, a temperatura vai ajudar aos planos. Para esta segunda-feira, esperam-se máximas de 25ºC no Luxemburgo com um céu sem nuvens.

Até ao meio da semana, o sol vai brilhar e os termómetros vão bater os 26ºC, com algumas (poucas) nuvens, segundo a Meteolux.

No entanto, o clima vai mudar na quinta-feira com a chegada da chuva e trovoada para o país, com as temperaturas a rondar os 20ºC.

