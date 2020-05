Depois da chuva forte de sábado, o tempo vai melhorar e espera-se uma subida da temperatura já a partir de segunda-feira.

Bom tempo regressa em força na segunda-feira

Redação

Prevê-se uma melhoria do tempo no início da semana, com o aumento das temperaturas. Este domingo, à tarde e à noite, devem registar-se alguns aguaceiros.

Na segunda-feira, o tempo muda radicalmente.

De acordo com o instituto meteorológico, segunda-feira de manhã, o céu estará limpo, enquanto mais tarde as nuvens voltarão, mas sem chuva.

As temperaturas podem subir até 19°C. Para o resto da semana, não está prevista qualquer chuva até sexta-feira. Quanto ao mercúrio, voltará a ultrapassar a marca dos 20°C.



