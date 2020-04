A partir de hoje e nos próximos dias vai estar calor e céu limpo, com temperaturas altas para a época. Abra a janela e deixe o sol entrar.

Bom tempo. Os termómetros chegam aos 21 graus nesta Páscoa

Redação

Esta vai ser uma semana de calor. E de sol. Entre esta quarta-feira e sábado, as máximas vão manter-se nos 21 graus celsius no país.

Pelo menos, nesta sexta-feira santa, que para muitos será diferente das tradicionais, o bom tempo faz-nos uma visita. É só abrir a janela e deixá-lo entrar.

E os dias vão continuar brilhantes e cheios de sol até domingo, assim indicam as previsões do Meteolux. As temperaturas mínimas rondam os 10 e 11 graus.

Mesmo que esta Páscoa seja passada em casa, sem a tradicional reunião familiar, e com viagens a Portugal, pelo menos, o sol juntou-se a esta festividade religiosa, em tempos de confinamento.

