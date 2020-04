Já esta tarde os termómetros chegam aos 19 graus no Luxemburgo. O sol e o calor vieram para ficar uns bons dias.

Bom tempo. Máximas chegam aos 20 graus para a semana

Já esta tarde os termómetros chegam aos 19 graus no Luxemburgo. O sol e o calor vieram para ficar uns bons dias.

A próxima semana vai ser de sol e de calor para a época. No Luxemburgo, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 17 graus célsius e os 20 graus, indicam as previsões do Meteolux.

Mesmo em confinamento em casa sabe bem ter o sol a entrar pela janela, abri-las e sentir o tempo ameno que faz lá fora. Ajuda a animar os dias de isolamento devido à pandemia do novo coronavírus.



Assim, já esta tarde os termómetros sobem até aos 18 graus. E vão continuar a subir nos próximos cinco dias. Amanhã e terça aumentam um grau e quarta e quinta-feira chegam mesmo aos 20 graus, como prevê o Metolux.

Na sexta-feira Santa mantém-se o sol e bom tempo, com 19 graus celsius. Mesmo sem ser possível as tradicionais reuniões familiares em tempo de Páscoa, para evitar a propagação do novo coronavírus o clima ameno vai aquecer um pouco os corações e a alma.

