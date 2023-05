As previsões meteorológicas indicam que as temperaturas vão subir e o sol vai brilhar esta semana.

Meteorologia

Bom tempo está de volta. Temperaturas sobem aos 22 graus

Redação As previsões meteorológicas indicam que as temperaturas vão subir e o sol vai brilhar esta semana.

O frio que se tem feito sentir no Grão-Ducado vai dar tréguas nos próximos dias. De acordo com as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), as temperaturas vão subir e o sol vai brilhar até ao final da semana.

Esta quarta-feira já se vai começar a notar uma ligeira melhoria do estado do tempo, prevendo-se que as temperaturas máximas variem entre os 15 e os 17 graus e as mínimas entre os 2 e os 4 graus.

O bom tempo vai manter-se na quinta-feira e temperaturas máximas deverão oscilar entre os 20 e os 22 graus. Prevê-se ainda uma subida das mínimas, que deverão situar-se entre os 6 e os 8 graus.

O sol vai continuar a brilhar na sexta-feira, apesar de se prever que as temperaturas máximas baixem ligeiramente (16 a 18 graus). Por outro lado, as mínimas deverão subir e podem alcançar entre 11 e 13 graus.

Para sábado, o MeteoLux prevê temperaturas mínimas de 9 a 11 graus e máximas de 15 a 17 graus.

