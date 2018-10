A Rádio Latina falou com uma brasileira a viver no Luxemburgo sobre as expectativas em relação à segunda volta das presidenciais que acontece este domingo.

"Bolsonaro é pior que Trump e LePen juntos"

Nas vésperas da segunda volta das presidenciais brasileiras, a Rádio Latina falou com uma brasileira a viver no Luxemburgo sobre as expectativas em relação à segunda volta do escrutínio que opõe Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL), e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT). Clara apoiante Haddad, Núria Corominas de Castro espera que o extremismo não vença e acrescenta que "Bolsonaro é o que há de mais nefasto na extrema direita do Brasil".

A brasileira de 51 anos diz ter medo do que poderá vir a acontecer se o candidato do PSL for eleito.









Para Núria Corominas de Castro, não há dúvidas: Bolsonaro é “pior do que Trump e Le Pen juntos”. Embora reconheça que a corrupção que afeta o Brasil e o próprio PT é um problema real, a eleitora considera que o partido está a servir de bode expiatório e acrescenta que "votar em Bolsonaro é votar no ódio e na intolerância".













Núria Corominas de Castro tem 51 anos, vive há oito no Luxemburgo, onde trabalha numa empresa da área da informática.





