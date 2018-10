Maria Ferreira Berg, uma brasileira a viver no Luxemburgo, vai dar o seu voto ao candidato do Partido Social Liberal (PSL) este domingo.

"Bolsonaro é o único candidato capaz de por a ordem na casa"

Maria Ferreira Berg, uma brasileira a viver no Luxemburgo, vai dar o seu voto ao candidato do Partido Social Liberal (PSL) este domingo.

Jair Bolsonaro "é o único candidato que nos dá uma solução para pôr a casa em ordem". A afirmação é de Maria Ferreira Berg, uma brasileira que vive no Luxemburgo e que vai votar no candidato do Partido Social Liberal (PSL) este domingo.

A brasileira, de 61 anos, diz que está consciente das ideias extremistas do candidato ultraconservador. Diz que não é por isso que apoia Bolsonaro, mas sim porque ele é o "único candidato com soluções".

Maria Ferreira Berg vive no Luxemburgo há 27 anos, mas é em São Paulo que está toda a sua família. Conta que a maior preocupação de todos é acabar com a corrupção e que é por isso que todos vão votar no candidato do PSL.

Questionada sobre se não receia medidas extremistas, Maria Ferreira Berg revela-se confiante no respeito pela constituição.

Maria Ferreira Berg tem 61 anos, vive no Luxemburgo há 27 e é assistente administrativa numa empresa de engenheira industrial.

Rádio Latina

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.