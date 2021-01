A polícia lançou um apelo público para tentar descobrir o paradeiro deste jovem que foi visto pela última vez em Hellange.

Bob Reis, 17 anos, está desaparecido há quatro dias de Esch-sur-Sûre

Redação A polícia lançou um apelo público para tentar descobrir o paradeiro deste jovem que foi visto pela última vez em Hellange.

Chama-se Bob Reis, tem 17 anos, e reside em Esch-Sur-Sûre. Desde segunda-feira dia 11 que este jovem de nacionalidade luxemburguesa está desaparecido.

A última vez que foi visto foi em Hellange.

"Bob tem 1,80 m de altura, é magro, com cabelo castanho e olhos verdes", refere o comunicado da polícia adiantando que a última vez que foi visto "usava um casaco Nike de capuz preto com pêlo, calças de ganga azuis, um boné Lacoste preto e uma mochila, também preta".

Foto: Polizei

Esta sexta-feira a polícia lançou um apelo público nas redes sociais para ajudar à investigação sobre o paradeiro deste jovem. Ao Contacto fonte policial afirmou que Bob Reis não tem nacionalidade portuguesa, mas sim luxemburguesa.

Quem tiver alguma informação sobre este adolescente, o viu desde segunda-feira ou possui alguma pista relevante a polícia pede para entrar em contacto com a esquadra de Bettembourg. As informações podem ser dadas pelo telefone (+352) 244 61 1000 ou através do email Police.REISERBANN@police.etat.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.