Boavista e Desportivo de Chaves abrem esta sexta-feira a quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que está de regresso após três semanas de paragem e encerrará com um confronto de líderes, entre Sporting de Braga e Sporting.

Boavista e Chaves dão hoje o ‘pontapé de saída’ no regresso da I Liga

Boavista e Desportivo de Chaves abrem esta sexta-feira a quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que está de regresso após três semanas de paragem e encerrará com um confronto de líderes, entre Sporting de Braga e Sporting.

A equipa portuense, 12.ª classificada, não vence desde a primeira jornada, tendo perdido o único encontro que disputou no seu estádio, com o Benfica (2-0), mas o Chaves, 14.º, com menos um ponto, também ainda não conquistou qualquer ponto em dois jogos na condição de visitante.

No sábado, o campeão FC Porto, que ocupa o quarto posto, com menos um ponto do que o trio de líderes, composto por Benfica, Sporting de Braga e Sporting, desloca-se ao reduto do Vitória de Setúbal, 11.º posicionado, depois do empate 1-1 na Alemanha, com Schalke 04, para a Liga dos Campeões.

No rescaldo da derrota por 2-0 sofrida em casa frente ao Bayern Munique, também para a liga ‘milionária’, o Benfica apenas entra em ação no domingo, quando receber o Desportivo das Aves, penúltimo colocado, ainda sem qualquer vitória.

A quinta jornada da I Liga, que esteve parada durante três semanas para a realização de jogos da seleção portuguesa e da Taça da Liga, encerra na segunda-feira, com o jogo entre o Sporting de Braga e o Sporting, duas das três equipas invictas na prova, em conjunto com o Benfica.





Programa da quinta jornada da I Liga:





- Sexta-feira, 21 set:

Boavista – Desportivo de Chaves, 20:30

- Sábado, 22 set:

Santa Clara – Rio Ave, 16:30

Marítimo – Belenenses, 19:00

Vitória de Setúbal – FC Porto, 21:00

- Domingo, 23 set:

Tondela - Moreirense, 16:00

Feirense - Nacional, 16:00

Benfica – Desportivo das Aves, 18:30

Portimonense – Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda, 24 set:

Sporting de Braga – Sporting, 20:15

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.