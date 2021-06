O autarca de Moselle decidiu antecipar em quatro dias o período de saldos em França para coincidir com os do Grão-Ducado, já que há uma concorrência direta nos dois lados da fronteira.

Saldos de verão começam este sábado no Luxemburgo e em Moselle

Está aberta a época de saldos no Luxemburgo, que se iniciam este sábado e terminam a 24 de julho próximo. Neste período, as lojas vão estar abertas nos domingos de 27 de junho, amanhã, nos dias 4, 11 e 18 de julho.



A novidade é que este ano, também Moselle decidiu alinhar-se com o período de saldos do Luxemburgo. Em França, as oportunidades de verão só começam daqui a quatro dias, mas o perfeito de Moselle pediu ao governo de Macron para antecipar o início das promoções na sua região para coincidir com o período no Grão-Ducado, já que o comércio desta região faz concorrência direta com o do Luxemburgo.

Em comunicado, Laurent Touvet explicou que o Governo foi “sensível à situação fronteiriça de Moselle com o Luxemburgo”, permitindo a antecipação da campanha de promoções que na vizinha França só se inicia a 30 de junho.

A partir deste sábado os residentes têm assim oportunidade de realizar boas compras a preços mais acessíveis.

