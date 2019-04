Em memória do antigo chefe de Estado e para respeitar os 12 dias de luto nacional, a maior central sindical do país adiou o seu maior evento popular: a Festa do Trabalho e das Culturas.

Óbito/Grão-Duque Jean. OGBL adia festa do 1° de Maio na abadia de Neimünster

A manifestação anual da OGBL que celebra o 1° de Maio foi adiada para o dia 9 de maio, ou seja, vai na mesma acontecer num dia feriado. Isto porque pela primeira vez o dia 9 de maio será feriado nacional para celebrar o Dia da Europa, uma iniciativa inédita na União Europeia.

A OGBL garante que o programa desta 14a Festa do Trabalho e das Culturas vai manter-se quase na totalidade, com algumas exceções devido a incompatibilidades de agenda de “um ou outro artista” que não possa atuar em 9 de maio.

Do lado da segunda maior central sindical do país não vai haver alterações. A Rádio Latina contactou o presidente da central sindical LCGB, Patrick Dury, que garante que o desfile reivindicativo do 1° de Maio vai realizar-se tal como previsto em Remich.

O Luxemburgo está de luto desde a passada terça-feira, dia em que o Grão-Duque Jean faleceu, aos 98 anos, vítima de uma pneumonia. Em homenagem ao antigo chefe de Estado, pai do Grão-Duque Henri, o Governo decretou 12 dias de luto, mais precisamente até sábado, dia 4 de maio, dia do funeral de Jean do Luxemburgo.

