O antigo chefe de Estado faleceu no dia 23 de abril.

Óbito/Grão-Duque Jean: Missa das seis semanas celebrada no sábado

A “missa das seis semanas” em memória da Sua Alteza Real Grão-Duque Jean vai ser celebrada no sábado, dia 8 de junho, às 17:00, na catedral Notre-Dame, na cidade do Luxemburgo.

A missa vai ser celebrada pelo arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich. A cerimónia vai ser aberta ao grande público que deseja prestar mais uma homenagem ao Grão-Duque Jean.

Já no mês de maio, o Governo decidiu, em reunião de Conselho de Ministros, erguer uma estátua em honra de Grão-Duque Jean. No entanto, ainda não há informação sobre a data nem o local onde será construído o monumento.

Jean do Luxemburgo era neto de Maria Ana de Bragança, filha do rei português D. Miguel. Morreu no dia 23 de abril, aos 98 anos, vítima de uma pneumonia. Foi o oitavo Grão-Duque do Luxemburgo e esteve no poder durante 36 anos (entre 1964 e 2000). No ano 2000 abdicou a favor do filho Henri, atual Grão-Duque.



SM / MP