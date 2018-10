O SMS é um instrumento de comunicação. E pode tornar-se numa arma de liquidação.

Bilhete. O SMS como arma

Gaston CARRE O SMS é um instrumento de comunicação. E pode tornar-se numa arma de liquidação.

Foi por SMS que os empregados de uma empresa foram informados do seu despedimento. A empresa francesa Bodyguard, que, como o nome indica, fornece serviços de segurança, despediu 430 trabalhadores. Um despedimento musculado, já que o pessoal foi informado por SMS.

Uma informação lapidar. Um SMS atira-se como uma pedra – faz pling, uma descarga de autoclismo, um assobio, como uma víbora, até chegar ao alvo, que é lapidado. A comunicação como apedrejamento, brutal, grosseira e desinvolta: o SMS é a expressão de um fenómeno mais geral, que é a degradação da comunicação em mensagem, a sua forma residual, bruta e brutal, já que a mensagem é a informação sem forma.

É por SMS que a "sociedade de comunicação" anuncia a um trabalhador que este ficou sem trabalho, ou que diz a um homem que perdeu uma pessoa próxima – “a vovó morreu, tchau”, a avó fez pling. Antigamente, antes do SMS, pegávamos no telefone e deixávamos ao outro tempo para respirar. Lamento imenso, tenho más notícias – o outro inspira – sim, a nossa avó morreu – o outro expira. É convencional? Uma fórmula ritual e estereotipada, que não traz nada? Para quê preocuparmo-nos com a forma, quando temos uma má (ou boa) notícia a anunciar?

Porque a forma faz parte dos atributos, dos poucos atributos, que nos distinguem dos animais. Porque a convenção, que resulta de um consenso de entendimentos, é o que distingue o homem do vitelo, e o discurso do autoclismo. Alguns inteligentes identificam a nossa humanidade com a aptidão para ignorar as convenções, as formas, as maneiras e os modos. Confundem, ao fazê-lo, humanidade e liberdade. São as convenções que nos formam, e é a preocupação com a forma que distingue um empregador de um negreiro.

(Tradução de Paula Telo Alves)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.