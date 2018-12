Bilhete. Macron e o povo amarelo

Emmanuel Macron descobriu o “povo”. Graças aos coletes amarelos. O povo disfarçado de sinais de emergência para ser visto por Júpiter lá do alto.

Gaston CARRE Emmanuel Macron descobriu o “povo”. Graças aos coletes amarelos. O povo disfarçado de sinais de emergência para ser visto por Júpiter lá do alto.

Foi na rádio. Um político, um eleito da "República em Marcha", próximo de Macron, pois, fala em defesa do seu patrão. Dois dias antes Paris estava a saque, a França ainda fumega e o Eleito explica-nos a posição do Presidente face às cinzas. E que diz o Eleito da Macrolândia calcinada?

Diz que Macron não respondeu suficientemente ao "descontentamento" dos franceses. Sublinhe-se o eufemismo: os franceses não estão encolerizados, nem sequer zangados, estão apenas um pouco descontentes. E o que descuidou Macron? O Eleito ensina-nos que o Presidente não fez suficiente "pedagogia", que não explicou suficientemente a sua política ao "povo".

Assinalemos esta palavra, "povo", um pouco antiquada, que acreditávamos mesmo ter expirado, com os seus ecos à Georges Marchais (1). Eis que ele regressa, o "povo", ao léxico da Macrolândia, e esta palavra diz bastante da condescendência do Presidente face ao povo, "a gente", em suma, a plebe, que Macron descobre com o mesmo espanto que Giscard há-de ter sentido quando almoçava com a "França profunda" e descobria que ela não comia com as mãos.

Macron, por sua vez, descobre que ela se move com os pés. Porque ela manifesta-se, a França profunda, a França dos "gauleses refratários à mudança", agita-se, porque está um pouco irritada, ligeiramente contrariada. Apesar do 'smog', apesar dos gases do meu carro a Diesel, Júpiter lá do alto viu o Arco do Triunfo em fogo. E, a toda a volta, uma espécie de agitação, uma massa, o povo descontente, o povo em coletes amarelos – assim vai a França, onde é preciso disfarçar-se de avaria, de sinal de emergência, para ser visto pelo Eliseu. Que pedem eles, os sinais de emergência, o povo avariado?

A emergência pede "pedagogia". É o Eleito que o diz. Acreditávamos que ela queria guito, ter com que alimentar os filhos e viver decentemente, mas não, ela quer pedagogia, e Macron ignorou-a. Macron agiu de forma justa, a sua política é boa, mas esqueceu-se de explicar porquê. É por essa razão que o povo está descontente, um pouco contrariado, um pouco desiludido, sem dúvida por não ter sido instruído.

O Eleito acrescenta que é preciso, para bem instruir, que Macron passe a meter "narrativa" na sua ação. Perfeitamente: "narrativa". Acreditávamos que a França tinha falta de tudo, de massa, sobretudo, mas na realidade ela quer é "narrativa". Tínhamos uma palavra antiga, o "povo", eis agora uma palavra nova, "narrativa", muito macroniana, muito conceptual, que passou a declinar-se em todos os discursos, os alemães também adoram, falam de "Narrativ", que segundo o google.de é uma "sinnstiftende Erzählung", uma narração que dá sentido. A política de Macron é boa mas é preciso transcendê-la, integrá-la numa sinnstiftende Erzählung, jawohl.

É preciso pedagogia, pois, e é preciso sentido, é preciso explicar ao Lumpenproletariat que ele não tem nada, é certo, mas que um dia chegará a Grande Noite, a hora da reforma, na verdade, o Crepúsculo dos salários-minimistas, que deverão alumiar-se à luz das velas porque não terá sobrado nada do seu salário mínimo.

Grande é o circo político, augustos os seus Eleitos. Este considera que o povo está disposto a aceitar tudo, mesmo o seu estado de emergência, desde que Macron o converta em "relato", Macron, o relapso.

O povo está disposto a aceitar tudo, sim, desde que o poder lhe conte histórias.

(1) Antigo líder do Partido Comunista Francês, de origem operária.



(Tradução: Paula Telo Alves)