Bilhete: Internet, uma droga dura

Gaston CARRE A Internet cria dependência, mas como todas as drogas duras, também segrega os seus próprios antídotos. Uma 'start up' propõe uma cura de desintoxicação, três dias numa quinta para eliminar dados - push, push - e a má gordura digital.

Foi na rádio, ontem de manhã. Pesaroso e contrito, um homem fala da sua relação com a Internet, da sua dependência ao digital. O homem é um penitente que se exprime em modo "antes-e-depois", à maneira dos alcoólicos anónimos, dando a volta para evocar o seu antigo vício e a sua liberdade reencontrada.Foi, acho eu, no Dia sem Telemóvel, como quem diz o Dia sem Tabaco ou o Dia das Doenças Raras: o nosso arrependido confessava-se, relatando com uma culpabilidade gulosa a sua existência de 'junkie' em linha, agarrado noite e dia ao ecrã do telemóvel, com a cabeça na 'cloud'. Imagina-se o calvário que este homem viveu para se desconectar: o confronto com o vazio, as mãos húmidas, a confusão mental, o coração que bate e a cabeça que byte, e os amigos que sem cessar pedem notícias - "achas que te aguentas?".A Internet é uma droga dura, sim. injetamo-nos com os seus produtos adulterados, "flashamos"no ecrã e passamos horas em contemplação, num estado de sideração próximo da catalepsia. Há mesmo casos de overdose sinalizados: um jovem chinês foi hospitalizado recentemente, depois de ser encontrado de boca aberta, a espumar, em frente ao ecrã do seu computador. Com a Internet eu paro quando quero. E se algum dia a dependência se instalar, posso recorrer a uma 'start-up' que propõe uma cura de desintoxicação, três dias numa quinta para eliminar dados – push! push! push! Três dias sem digital – a Net como gordura, a conexão como bulimia.Eis o extraordinário neste caso: a Internet cria simultaneamente a mania e a abstinência, a doença e a cura, que, pelo seu carácter pontual – 'clean' três dias e depois nova queda – avaliza mais a dependência do que a contesta. Como todo o sistema aditivo, a Internet gera os seus próprios antídotos, e recicla no seu interesse aquilo que parece opor-se-lhe. Patrocinado por Mark Zuckerberg ou Brown Sugar, o Dia sem Telemóvel tem como objetivo avalizar aquilo que finge denunciar: a falta criada pela abstinência confirma a legitimidade da sua utilização.