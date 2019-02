Numa altura em que a questão da nocividade da canábis não está completamente elucidada, um canal de televisão mostra "High & Fines Herbes", uma emissão que propõe receitas culinárias à base de THC.

Bilhete. High e finas ervas

Gaston CARRE Numa altura em que a questão da nocividade da canábis não está completamente elucidada, um canal de televisão mostra "High & Fines Herbes", uma emissão que propõe receitas culinárias à base de THC.

Cake com haxixe, soufflé de erva, marijuana e salsa no guisado: a emissão "High & Fines Herbes", apresentação de dois rappers belgas de receitas culinárias que incluem canábis, começou por ser um espetáculo de fumo e cor para utilizadores do Youtube, antes de passar à televisão, no canal ViceLand.

Uma cozinha com canábis, sim, na TV, enquanto cientistas e políticos dissertam gravemente, na Europa, sobre a despenalização das drogas ditas leves.

Assim se impõe aquilo a que chamamos "mutações sociais": pelo uso, pelo facto consumado, tendo o legislador o ónus de avalizar, a posteriori, o que o uso já consagrou. A prática, por outras palavras, precede a legislação, talvez a reflexão, e a sociedade de facto impõe a substância, tal como a existência, segundo Sartre, precede a essência.

Este hiato, este atraso da lei em relação ao uso, não é um fenómeno novo, mas ganha amplitude com vetores de comunicação que só obedecem à sua dinâmica intrínseca, e que longe do interesse coletivo visam apenas a sua própria propagação. O fenómeno é inquietante, mais ainda quando o uso em questão tem incidência na saúde pública.

No caso da canábis, o fenómeno pode ser resumido assim: a sua banalização "entra nos costumes", enquanto nada permite afirmar com certeza a sua inocuidade. Após anos e décadas de pesquisa, continuamos a ignorar os verdadeiros efeitos do consumo regular de THC, ignoramos as suas repercussões no mais profundo da substância neuronal, como ignoramos o seu impacto preciso nesta região inacessível do entendimento onde se elaboram as perceções, se afinam os esquemas cognitivos e, in fine, a relação nascente de um adolescente com o mundo.

Uma "normalização" da canábis, se a normalização vier a existir, deveria seguir o caminho seguinte: elucidação científica, seguida de aval político, e depois entrada em cena mediática.

Atualmente, em vários países, é precisamente o percurso inverso que é efetuado.



