A proibição de fumar nas esplanadas privaria o fumador de dois grandes prazeres: o prazer de acender o cigarro e o prazer de o apagar.

Editorial Luxemburgo 2 min.

Bilhete. Eu e o meu cigarro

Gaston CARRE A proibição de fumar nas esplanadas privaria o fumador de dois grandes prazeres: o prazer de acender o cigarro e o prazer de o apagar.

Gosto de fumar. Sobretudo na esplanada, onde um xerife gostaria de o proibir.

Chego como um Clint Eastwood entra no saloon, estiro as botas, afasto o meu chapéu Stetson e saco do cigarro sob o olhar da clientela consternada, enquanto ao longe se ouvem as sirenes da polícia. Imperturbável, acendo o meu Lucky Strike, feliz, exalando duas longas linhas paralelas, que durante três segundos me fazem parecer o búfalo dos Dalton.

Assim é o meu prazer – um prazer fora-de-lei, sem filtro. O prazer do interdito, o gosto acre do pecado, ainda mais tórrido por ao prazer da transgressão se juntar a volúpia da raridade: fumo pouco, só um cigarro, o meu Lucky à noite, na esplanada.

No entanto, como todo o verdadeiro prazer, este contém a promessa da desmesura, a hipótese de um clímax. Uma desmesura em forma de paradoxo, um clímax por abstenção. Porque o cúmulo do prazer, para o fumador, é não fumar. Renunciar sem a isso ser obrigado, apagar a minha beata sem tossir, quando um vizinho me mostra desagrado, ou quando há crianças à volta. Aí, fico contente duas vezes: fumo e sou tolerante, sou, na verdade, um bom fumador.

E eis porque não posso suportar os abolicionistas, os peticionários, os integristas da higiene: eles privam-me duplamente do prazer de acender um cigarro e da satisfação de o apagar. Privam-me da minha magnanimidade, desta elegância que só a liberdade permite exercer. O fenómeno é geral, notem. Os bem-pensantes da esplanada sem alcatrão fazem parte de uma operação de polícia social que troca a benevolência pela coerção. Eles poluem a sociedade no que ela tem de melhor: o civismo, virtude que distingue o homem do animal, que aliás não fuma.

Dir-me-ão, certamente, que nem todos os fumadores usam os cigarros de forma tão escrupulosa, e que a magnanimidade não é universal. Haverá sempre obstinados que se enganam na liberdade, considerando que a sua é a de defumar os outros. Que fazer desses, que teimam em não se apagar?

Não vejo outro remédio, apesar de brutal: para os aplanar, é preciso fumigá-los (*).

Aviso: As petições prejudicam gravemente a saúde da democracia.



(Tradução de Paula Telo Alves)



(*) Nota da tradução: no original, “il faut, pour les terrasser, les passer à tabac”, um jogo de palavras de difícil tradução, que brinca com a raiz semântica de “terrasse” (esplanada) e “terrasser” (terraplanar), e com a expressão francesa “passer à tabac” (espancar) e a palavra “tabac” (tabaco). Para manter o jogo entre palavras próximas, optou-se por traduzir “terrasser” por “aplanar”, mais próximo da palavra “esplanada”, e pelo verbo “fumigar” (controlo químico de pragas).