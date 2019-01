Face ao peru de Natal, hesitei longamente. Crueldade? E depois comi-o. Para o meu peru, a história também começou como tragédia e acabou em farsa.

Editorial Luxemburgo 3 min.

Bilhete: Delinquência carnívora

Gaston CARRE Face ao peru de Natal, hesitei longamente. Crueldade? E depois comi-o. Para o meu peru, a história também começou como tragédia e acabou em farsa.

Henri IV, rei de França, instituiu a galinha na caçarola ao domingo para a saúde do povo. A "beautiful people" de hoje em dia, Isabelle Adjani, Yann Arthus-Bertrand ou Juliette Binoche, querem uma "segunda-feira sem carne" para o "bem-estar" dos animais.

Feito na altura das festas de fim-de-ano, este apelo a uma segunda-feira "verde" perturbou a minha relação com o meu peru. O meu peru de Natal. Será que ele sofre, perguntei-me, frente ao forno, onde o bicho, a cada volta no espeto, escaldava a minha alma atormentada? Serei eu culpado de maus-tratos na cozinha, e detestável no momento da comida? Ousarei consumir o meu crime, comer a ave depois de a assar, juntando a abjeção de a devorar à ignomínia de a tostar?



A modernidade em todos os domínios confessa apetites vergonhosos e pecados carnais. Cobrindo-se de penas e alcatrão, resgata a virtude na coluna das aves, e acredita que afirma a sua humanidade declarando-se culpada face ao animal. No purgatório dos arrependimentos, os contemporâneos pedirão perdão ao frango assado depois de apresentarem as suas desculpas aos povos espoliados, flagelando-se diante das galinhas de aviário após um "mea culpa" perante as antigas colónias.



A este banquete de culpabilidade, para o qual a pecuária em massa é do mesmo calibre que as matanças históricas, acrescentemos uma moral da abstinência, de que o veganismo é sem dúvida o máximo expoente, momento extremo de um processo de temperança que dá a entender que o homem pode viver de água e tâmaras. Para esta ética da compaixão universal, abster-se de comer carne é arrancar-se ao ciclo dos carnívoros que se comem uns aos outros, é abater a fera no homem. É afirmar uma humanidade que, com um gesto magnânimo, renuncia ao bife de vaca.



Hesitei longamente diante do meu forno. Mas quando a besta se dourou no ponto, a minha natureza "in fine" venceu: eu seria incorreto à mesa, como sou desviante em todas as coisas - persisto numa forma de infâmia que, a ser levada ao extremo, pode atingir, estou convencido, uma forma de moralidade. Diante das injunções dos Abstinentes, reivindico uma incontinência de segundo grau, que, sob os traços da gula, é uma homenagem oblíqua à criação e suas criaturas. A lealdade à Natureza exige, não o desdém do que ela nos oferece, mas a inscrição no "continuum" do ciclo dos vivos, na ronda selvagem dos grandes carniceiros. É pela aceitação da minha encarnação que assumo a minha humanidade.



Em suma, comi-o, ao meu peru, que, regado com o melhor vinho, me encheu de emoção, para além de deleite: quando a cerimónia acabou [1], vi uma catedral gótica na sua armação descarnada, vi uma cúpula de arcos quebrados nesta carcaça de onde se exalava ainda um aroma de refeição totémica - foi grandioso e perturbador como um sacrifício arcaico, e fiquei com pele de galinha quando, numa última garfada, rapei o seu recheio de castanhas e trufas, pensando que também a história do peru, como Karl Marx certamente não ignorava, começa em tragédia e acaba em farsa [2].

[1] No original, "quand la messe fut dite", literalmente, "quando a missa acabou". A expressão remete também para o início do texto, com a referência a Henri IV, que se converteu ao catolicismo para poder aceder ao trono de França, e a quem é atribuída a frase "Paris vale bem uma missa".



[2] Jogo de palavras entre "farse" (farsa) e "farce" (recheio), em alusão à frase "A História repete-se, primeiro como tragédia e depois como farsa".



Tradução: Paula Telo Alves