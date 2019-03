Bilhete. A poesia das metamorfoses

Apresentei-me ao perito com o meu carro a diesel enferrujado. Ficou escandalizado: neste país conduz-se embriagado, senhor, mas não num veículo atordoado.

Gaston CARRE Apresentei-me ao perito com o meu carro a diesel enferrujado. Ficou escandalizado: neste país conduz-se embriagado, senhor, mas não num veículo atordoado.

"Podre!". Foi o termo que ele empregou, o perito. "Podre!". Em fase terminal, por assim dizer, uma companhia que me arrasta há doze anos.



O perito estava siderado, fascinado pela obscenidade da necrose. Vi a sua consternação perante a progressão do mal, uma corrosão em profundidade, que tinha minado as partes baixas e disseminado inchaços oxidados. O perito estava habituado a uma clientela para quem um risco é o cúmulo da devastação, uma mossa na jante o máximo da tragédia automóvel. Mas agora ele observava os baixios da minha carroçaria corroídos, era repugnante, e mesmo um pouco escandaloso – neste país conduz-se embriagado, senhor, mas não num veículo atordoado.



Cada nação possui a sua escala de desgaste. Assim, em França, com a minha viatura a diesel enferrujada, passo por um tipo que se ri das aparências, um intelectual, talvez. No Luxemburgo, passo por associal. Este país acolheu-me, aceitou-me e perdoou-me tudo, Napoleão, os Gauloises sem filtro e Cattenom; ora neste caso eu ultrapassava os limites, raiava a heresia com o meu carro "podre". Num país em que a adesão ao 'car-wash' tem o valor de um certificado moral, eu era para o Luxemburgo o que o argelino em Peugeot 404 era antigamente para a França: um preto (1).



A minha ferrugem é um atentado ao socialmente correto, eu via no olhar do perito que ele ia denunciar-me – eu ia parar à cadeia por ultraje à carroçaria. Mas também contraria as leis do consumo. As nações definem-se pela sua relação com as coisas, pelo tempo que lhes concedem e a obsolescência que lhes impõem. Ora, num país onde se muda de viatura a cada 18 meses, obstinar-se com a mesma durante 12 anos faz patinar as rodas da Economia.



Podre! Teria suportado "corrosão", suficientemente distinto, que assinala apenas uma alteração, uma mordedura nas carnes tenras do aço. Teria tolerado mesmo a "ferrugem", que provém da alquimia, da poesia das metamorfoses. "Podre", pelo contrário, é um julgamento de valor, uma anátema, já não estava no mecânico, mas no tribunal dos costumes, e nesse tribunal a minha falta é imensa: entre 'leasings' e garantias vitalícias, este país acreditava na eternidade, mas perante a minha carripana necrótica descobria, aterrorizado, que a morte também é uma hipótese plausível, sem retoma nem revenda.



O perito considerou armações em chapa, "placas" para substituir os flancos "podres". Durante um instante, imaginei o meu carro a diesel convertido em tanque Mad Max, com rodas-lagarta e lança-chamas, estilo Estado Islâmico contra o exército iraquiano – mas não, o meu carro não irá para a sucata, não abandonarei a minha chapa, circularei enferrujado, apodrecido, maldito. A ferrugem, de resto, não é uma degradação, é o contrário: é a exaltação da matéria, eflorescência e germinação, é a vida, que fervilha e se enferruja, digo eu ao perito, cada vez mais consternado. Voltarei quando for obrigado a travar com os pés. Daqui a 12 anos!



Seremos velhos daqui até lá, você e eu, digo eu ao perito estupefacto. Destroços. Um pouco podres, em suma. Fumaremos o fumo de escape (2). Beberemos um verme (3). Em pó. Ou uma verminose. À saúde do meu decrépito carro a diesel.



God blech you! (4)



1. No original, "bougnole", termo pejorativo usado em relação aos magrebinos, com origem na língua wolof ("coisa negra").



2. No original, "fumer un joint de culasse", jogo de palavras entre "joint" (charro) e "joint de culasse" (junta da cabeça do motor).



3. No original, jogo de palavras entre "verre" (copo), "ver" (verme) e "vérolé" (sifilítico).



4. "God blech you": jogo de palavras com o inglês "bless" (abençoar) e o termo alemão "blech", que quer dizer chapa.



(Tradução: Paula Telo Alves)