Bilhete: A imparável roda do progresso

Gaston CARRE

O meu vizinho circula em viatura elétrica. A viatura elétrica não faz barulho. É um progresso. E um problema.

É um problema para o meu gato, que não ouve chegar o meu vizinho progressista, e por isso o bichano vai acabar debaixo das rodas das novas tecnologias, vítima inocente da ecologia e dos seus problemas colaterais.

O meu vizinho é um defensor apaixonado, obsessivo, da ecologia, tendo passado do TOC* bio à bioética e do vegetarianismo ao veganismo, a sua forma radical. Esmaga-me com o seu desprezo quando me vê no jardim a assar porco no espeto, com esse ar superior dos antigos pecadores que reencontraram Deus. Khmer verde, Pol-pot da compostagem, respeita a vida sob todas as formas, mas regar-me-ia com herbicida se eu atirasse as minhas beatas para as suas batatas.

Numa altura em que as ideologias são descartadas, em que tantas crenças perderam o seu substrato, a ecologia é uma moral residual, segundo a qual o carnívoro é a última encarnação do Mal.

Pecador arrependido, o meu vizinho deixou de comer peixe. Nem peixe nem carne, já que os “anti-especistas” afirmam que somos todos iguais, que há uma paridade essencial entre o humano e o animal, o que é tudo menos bestial para as mulheres, que, numa altura em que acabam de conquistar a igualdade com o homem, ficam a saber que este, afinal, não passa de um asno.

Anti-especista frenético, o meu vizinho vai às vezes a Paris para ações de protesto em frente aos talhos, acusados de crueldade com a charcutaria. Enquanto por todo o lado crianças morrem espezinhadas por ditadores, os veganistas chamam torcionários aos tripeiros e talhantes.

Como vai a Paris o meu integrista zoófilo? De carro. E regressará de Paris da mesma forma, ao volante do seu carro. Elétrico. E que fará o meu vizinho quando regressar com o seu carro inaudível?

Sim: atropelará o meu gato, que não o terá ouvido.

Sentir-se-á ele culpado, o iluminado da fada eletricidade? Não: o nosso amigo dos animais terá a consciência limpa, porque separa o lixo – vidro, plástico e gatos atropelados.

O meu gato, vítima do desenvolvimento durável, estará morto muito tempo.

* TOC: Transtorno obsessivo-compulsivo



(Tradução de Paula Telo Alves)