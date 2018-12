É preciso ser dotado para dar, é preciso ser dotado também para receber: o 'dom', a mais bela palavra da língua francesa, pede talento.

Bilhete. A Dama e o Boémio

É domingo à noite, dia 9 de dezembro. Dirijo-me para a saída dos cinemas Kinepolis, onde acabo de ver um filme. Uma mulher à minha frente também se dirige para a saída, onde um homem se instalou para mendigar uns trocos, um homem um pouco degradado, devastado por uma existência sem 'happy end'. O que se passa a seguir acontece muito depressa, é fugaz, uma destas coisas que sentimos, que adivinhamos mais do que percebemos.

Acontece que a mulher se inclina para o homem que chegou ao fim da linha e dá-lhe uma nota de cinco euros. Ele não tinha pedido nada, a mão ainda não se tinha estendido, mas a mulher dá-lhe uma nota. Não é coisa pouca, cinco euros, é muito para quem recebe, pouco sem dúvida para a mulher que os dá, é o que ela pensa certamente nesse instante, que não é nada para ela, que viu um filme, mas muito para este homem que já não vê nada.

O que é notável, é isto: a dama dá e passa, rápida, não dá em troca de gratidão, e não quer que a dádiva, o dom – a palavra mais bela da língua francesa – suje aquele que o recebe. Mais notável ainda, o homem adivinha este escrúpulo e diz apenas um obrigado rápido, para não lambuzar a dama com a sua obsequiosidade. É preciso ser dotado para dar, é preciso ser dotado também para receber, razão pela qual "dom", no dicionário, é sinónimo de "talento".

Há várias formas de dar, ou de dar mal, há numerosos casos de mau móbil, e raros são os doadores dotados. Pode dar-se para ter – meter a mão ao bolso para se regozijar com o facto de este estar cheio. Pode fazer-se um donativo para ser bom, exercer a sua magnanimidade, é o dom ao espelho, em que o ego aplaude o seu altruísmo. Podemos dar para reparar uma mesquinharia passada, ou dar para conjurar uma calamidade por vir. Há mil más razões também para não dar, sendo a mais odiosa a de que "isso vai encorajar os outros", a mais absurda "em África ainda têm menos", a mais inconveniente "ele vai comprar vinho ou uma dose", porque ninguém é juiz da necessidade do outro, e o dom verdadeiro não investiga o seu fim, o dom é abertura, que é a razão pela qual o dicionário de sinónimos também diz "generosidade".

A dama, ela, deu por nada. Nada a provar, nada a verificar, nada a reparar. O dom na sua solidão, o dom na sua pureza, diria Bachelard.

Perguntei-me que filme ela teria visto, a dama, para lhe dar o gosto do dom. Pensei que, para ter saído comigo, teria visto o mesmo filme que eu. Eram cerca das 19h30, eu tinha visto "Bohemian Rhapsody", o filme sobre a vida de Freddy Mercury e os Queen, e a dama viu sem dúvida o mesmo. O filme termina com a apoteose do concerto Live Aid. Mercury é seropositivo, está a chegar ao fim, mas ainda quer participar neste evento. Live Aid, lembram-se? Foi noutros tempos, em 1985, a Etiópia morria de fome e alguns músicos pensaram que podiam dar alguma coisa à Etiópia, tocando.

Os mais talentosos tocaram, U2, Led Zeppelin, Sting, Freddy Mercury, no seu último fôlego, só os bons para milhões de dons. O concerto deu-se conjuntamente em Londres e Filadélfia, foi retransmitido por satélite para o mundo inteiro, 1,5 mil milhões de pessoas viram-no em mais de 100 países. Receita: 175 milhões de euros! Uma Oferenda musical, um maná para a Etiópia, uma das mais belas páginas da história do rock.

Tive a intuição, ao deixar o cinema, que o nosso boémio devastado também conheceu, ele próprio, esse tempo de exceção, o tempo do rock para o melhor e o pior, mas foi no pior que ele finalmente tropeçou. Talvez ele próprio tenha sido músico, talvez tivesse um dom. A dama também teve, certamente, essa intuição.

Espero que ela leia isto e se reconheça. Transmito-lhe a minha mais profunda consideração.