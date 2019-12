O Ministério Público espanhol exige dois anos e seis meses de prisão para José María López Pérez, ex-candidato do "Big Brother", por ter abusado sexualmente de uma concorrente em 2017.

"Big Brother" em Espanha. Concorrente acusado de abuso sexual dentro da casa

O Ministério Público provincial de Madri pediu dois anos e seis meses de prisão para José María López Pérez, ex-candidato ao programa televisivo "Big Brother Revolution" do Telecinco, por ter abusado sexualmente de uma concorrente em 2017. candidato que se encontrava em estado de intoxicação em novembro de 2017. O Ministério Público exige uma indemnização de 6.000 euros para os danos morais causados à vítima. A mesma quantia é reclamada da produtora do programa -Zeppelin Televisión S.A.U- pelos danos causados ao lesado, pois ela lhe mostrou as imagens gravadas do abuso sexual que sofreu. Telecinco decidiu em 10 de dezembro suspender a transmissão deste reality show após o escândalo que surgiu após a denúncia de estupro apresentada pela vítima, Carlota Prado, que denunciou a ex-combatente por estupro. A acusação alega que ambos os concorrentes têm "uma relação de trabalho". O objetivo do programa é transmitir durante 24 horas a convivência dos participantes de acordo com as regras de convivência do programa, do qual se deduz essa relação de trabalho. Os factos em que a acusação se baseia centram-se na hora a partir das 20 horas do dia 3 de Novembro de 2017, quando foi organizada uma festa dentro da casa "em que o programa fornecia bebidas alcoólicas aos concorrentes". Nessa mesma casa estava também a concorrente Carlota Prado, com quem o réu tinha iniciado uma relação sentimental cerca de 50 dias antes. A jovem, que durante a festa tinha comido "pouca" comida, bebeu "pelo menos quatro shots de tequila", "de modo que chegou a um estado de embriaguez que se tornou cada vez mais evidente depois da meia-noite". Assim, cerca de uma e meia da manhã do dia seguinte, e quando ambos estavam no quarto que ocupavam, José María López Pérez, "que já tinha descalçado as calças", ajudou o outro concorrente a tirar os sapatos e a entrar na cama que tinham estado a partilhar. Naquela época, segundo o Ministério Público, a jovem mulher ainda vestia a "totalidade" de suas roupas. A acusada entrou então na cama enquanto a jovem mulher permanecia em silêncio "numa posição supina e com os olhos fechados, fazendo movimentos lentos e pesados, devido ao seu estado". José María López Pérez, "guiado por um espírito libidinoso e conhecendo o estado de semi-consciência em que (...) ele estava e aproveitando essa circunstância, começou a fazer movimentos de claro conteúdo sexual sob o edredom, apesar de (...) balbuciar fracamente, disse "não posso". O acusado pressionou então seu corpo contra o corpo da menina "para satisfazer seu desejo sexual, embora ela tenha até levantado a mão duas vezes como se quisesse dizer a ele para parar". Ao mesmo tempo, José María López Pérez pediu várias vezes à candidata para abrir os olhos, mas a vítima permaneceu imóvel. Quando o acusado lhe perguntou como ela estava, ela "só" conseguiu responder que ela deveria se retirar, "em que momento ela se virou e as suas costas foram viradas para o acusado". O Ministério Público afirma em seu relatório que José María López Pérez, depois de cobrir os dois com um edredão, "continuou tocando, esfregando e movendo-se com um conteúdo claramente sexual, desnudando a vítima de sua roupa, liberando parcialmente sua roupa íntima e desabotoando seu sutiã, apesar de que ela já estava em estado de inconsciência". Por volta da 1:40 a.m. a jovem revelou o rosto e um braço "mostrando seu estado inerte", o que motivou a intervenção de um dos membros do programa responsável pela visualização da gravação, "que até aquele momento não estava em condições de saber o que estava acontecendo, uma vez que o acusado tinha usado o edredom para se cobrir e (...)". Eles mostraram-lhe o vídeo da agressão As imagens gravadas destes eventos foram exibidas à jovem na manhã seguinte, numa sala isolada chamada Big Brother Confessional, "ela se viu sozinha e sem outra companhia a não ser a voz-off do chamado Super, que causou (...) um aumento do estado de agitação, desordem e perturbação de humor que os eventos sofridos horas antes tinham produzido nela".