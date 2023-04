Primeiro-ministro luxemburguês é o convidado do debate "This is Europe".

Bettel vai a Estrasburgo debater o futuro da Europa

O primeiro-ministro do Luxemburgo vai debater o futuro da Europa em Estrasburgo nesta quarta-feira, dia 19. Xavier Bettel é o convidado do plenário "This is Europe" (Isto é Europa).

No debate, agendado para as 10h30, o chefe de Governo luxemburguês terá oportunidade de analisar com os deputados europeus os desafios que os estados-membros terão de enfrentar nos próximos anos.

Este será o nono debate plenário "This is Europe", uma iniciativa em que o Parlamento Europeu convida chefes de Estado e de Governo da União Europeia para refletir sobre o futuro.

Antes de Bettel, foram convidados para este debate o presidente lituano Gitanas Nausėda, a primeira-ministra da Estónia Kaja Kallas, o ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi, o primeiro-ministro croata Andrej Plenković.

O primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, o ex-primeiro-ministro irlandês Micheál Martin, a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin e o primeiro ministro esloveno Robert Golob também integraram anteriormente a lista de convidados.

