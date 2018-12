Bettel serviu refeições a sem-abrigo

Maria, uma luxemburguesa filha de pais italianos, cozinha sempre para os netos os seus famosos “Fritellini”, que desde pequena via a mãe fazer. Cíntia e Daniel trocaram há seis anos o Brasil pelo Luxemburgo, mas este Natal vão manter a tradição do peru (ou frango) assado no forno, acompanhado com arroz e farofa. Já para Graciete, a ceia de Natal é bacalhau, uma tradição que os portugueses levaram para a Guiné, mas há sempre espaço para uma das suas invenções, como o pudim de castanha de caju. São receitas, mas sobretudo histórias, daqueles para quem o Natal no Luxemburgo é uma forma de regressar às raízes.