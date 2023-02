OGBL, LCGB e CGFP exigiram na segunda-feira uma reunião urgente com o primeiro-ministro sobre a adaptação da tabela fiscal, mesmo antes da tripartida de 3 de março.

Bettel reúne com sindicatos antes da reunião 'tripartida'

Adaptar a tabela fiscal ao aumento do custo de vida tornou-se "essencial aos olhos dos sindicatos, no sentido de assegurar a manutenção do poder de compra dos trabalhadores e reformados".

OGBL, LCGB e CGFP exigiram na segunda-feira uma reunião urgente com o primeiro-ministro sobre a adaptação da tabela fiscal antes da reunião tripartida marcada para 3 de março.

Acedendo a este pedido, Bettel informou neste mesmo dia à noite, numa publicação no Twitter, que vai reunir separadamente com os parceiros sociais a 28 de fevereiro, para debater esta questão, meso antes da tripartida de 3 de março.

Segundo as centrais sindicais, "sem ajustar a tabela, este poder de compra só é compensado ao nível bruto, mas continua a diminuir ao nível líquido". Para comprová-lo, os sindicatos argumentam que "para um salário médio, uma tranche do index bruta de 2,5% representa um aumento líquido de apenas 1,75%". Acreditam, portanto, que "está na altura de pôr fim a este aumento de impostos veloz e dissimulado".

Os três sindicatos OGBL, o LCGB e a CGFP "solicitaram uma reunião urgente com o primeiro-ministro antes da próxima reunião do comité de coordenação tripartido para discutir as modalidades concretas de tal ajustamento". Todos consideram que "este assunto deve obrigatoriamente fazer parte das próximas discussões tripartidas".

Ajuste é exigência-chave

Na semana passada, a presidente da OGBL, Nora Back disse ao Virgule que a adaptação da escala de impostos à inflação é um dos cavalos de batalha de longa data da OGBL, juntamente com o index. "Esta será uma das nossas principais exigências para a tripartida", referiu a sindicalista.

Opinião partilhada por Patrick Dury do LCGB, que lembrou que é possível implementar políticas sociais través dos impostos. "O index existe para fazer política social", considerou. No mesmo sentido, a CGFP concorda que o ajuste da tabela fiscal à inflação é um tópico "muito importante" para a próxima tripartida.

Embora seja certo que os sindicatos conseguirão fazer-se ouvir, é menos certo que as suas exigências irão necessariamente ter uma resposta favorável.

Esta segunda-feira, a ministra das Finanças Yuriko Backes (DP) disse à RTL que é irresponsável ajustar a tabela de impostos à inflação. A medida custaria mais de 1.000 milhões de euros e seria um fardo para os futuros orçamentos nacionais, argumentou.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

