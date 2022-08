O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que quer preparar "o diálogo social no próximo outono".

Tripartida

Bettel reúne com parceiros sociais na próxima semana

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que quer preparar "o diálogo social no próximo outono".

Numa publicação da sua conta de Twitter, Xavier Bettel revelou que convocou os parceiros sociais para várias reuniões bilaterais na próxima semana.

O objetivo é "conhecer as suas opiniões sobre a situação atual" e acautelar as necessidades de cidadãos e empresas nos próximos meses.

Bettel: "Governo não vai deixar ninguém à chuva" Primeiro-ministro reagiu às previsões do Statec que antecipa uma nova indexação dos salários ainda este ano.

Em cima da mesa deverão estar temas como a inflação galopante que, segundo o Statec, vai atingir os 6,6% este ano, e a subida dos preços da energia, que tem levado à introdução de medidas de apoio aos consumidores em toda a Europa.

No início do mês, Xavier Bettel não excluiu a implementação de mais uma indexação de salários ainda este ano, mas disse que esta está dependente de uma atualização dos cálculos do Statec em setembro.

