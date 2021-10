Numa reportagem publicada esta quarta-feira pelo Contacto, o primeiro-ministro luxemburguês é alvo de duras críticas do seu antigo vice, Felix Braz. Xavier Bettel escusou-se a comentar.

Caso Braz

Bettel recusa comentar reportagem do Contacto

Ricardo J. Rodrigues

Antes da publicação da reportagem A segunda vida de Felix Braz, publicada esta quarta-feira no Contacto, o primeiro-ministro do Luxemburgo, teve oportunidade de dizer se tinha alguma solução para o caso do seu antigo vice-primeiro-ministro. Xavier Bettel escusou-se no entanto a fazê-lo, alegando que não lhe era possível responder ou comentar visto o caso estar na esfera da justiça.

Braz processou o Estado luxemburguês em maio. Considera ilegal a "demissão honorável" de que foi alvo, por ter sido decidida à sua revelia quando estava em coma. O lusodescendente viu-se despedido em outubro de 2019 e, a partir do final deste mês, deixará de auferir de quaisquer apoios do estado.

