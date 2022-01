"Um pequeno gesto para salvar vidas", disse o primeiro-ministro.

Campanha de vacinação

Bettel recebeu dose de reforço da vacina contra a covid-19

Chegou a vez do primeiro-ministro, Xavier Bettel, de levar a dose de reforço contra a covid-19.

Foi o próprio que anunciou o momento, nas redes sociais. "Reforçado! Um pequeno gesto para salvar vidas", escreveu o chefe do executivo luxemburguês.

Bettel tem historial com covid-19, tendo recebido a primeira dose da vacina da Astrazeneca em maio e a segunda em agosto. Mas, nos meses de espera, acabou por testar positivo, no final de junho, chegando a estar internado por quatro dias, com dificuldades respiratórias.

De acordo com o relatório oficial do Ministério da Saúde, foram administradas no Grão-Ducado 1.164.858 doses da vacina contra o vírus, sendo que 281.160 pessoas já receberam a dose de reforço.

