Bettel. "Queremos continuar a promover o teletrabalho" dos fronteiriços

Catarina OSÓRIO Primeiro-ministro e ministro das Finanças estão em Paris para participar na reunião anual da OCDE.

A aplicação móvel covid-19 e a extensão do teletrabalho para os trabalhadores franceses fronteiriços são duas das principais preocupações do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e do ministro das Finanças, Pierre Gramegna, presentes em Paris esta segunda e terça-feira, escreve o enviado da RTL à capital francesa.

Em linha com o que tem acontecido até agora, o Executivo pretende prolongar o teletrabalho dos transfronteiriços franceses por mais três meses. Os atuais acordos terminam a 30 de junho, "pedimos que o período de flexibilidade fosse prolongado por três meses até setembro", afirmou Gramegna citado pela RTL. Segundo números do Statec, cerca de 105.000 fronteiriços franceses trabalham no Grão-Ducado.

A resposta da França poderá vir já esta terça-feira no segundo dia de encontros dos líderes mundiais e europeus, e Gramegna espera que esta será positiva. Apesar de as infeções terem vindo a baixar no país, com os especialistas a prever casos diários ainda mais baixos até ao verão, o medo das novas variantes ainda persiste e os atrasos na vacina poderão atrasar o aparecimento da imunidade coletiva. "Queremos continuar a encorajar o teletrabalho e a reduzir a mobilidade até que a maioria da população tenha sido vacinada."

Aplicação móvel poderá entrar em funcionamento já em junho

Outro dos temas levados a Paris é o desenvolvimento da aplicação móvel pelo Luxemburgo e por França. Apesar de o certificado digital covid europeu poder estar pronto no início de julho, o Executivo luxemburguês pretende acelerar o desenvolvimento da app semelhante que está a ser desenvolvida pelo Grão-Ducado e por França.

A app vai permitir, por exemplo, que vacinados ou pessoas que já estiveram infetadas com o vírus da covid-19 aceder a espaços sem obrigação de apresentar teste ou fazer quarentena.

A aplicação móvel que se chamará "3G" no Luxemburgo poderá estar pronta ainda em junho, mas ainda será necessário alinhar a operabilidade entre os dois países, isto é, como poderá funcionar em ambos os lados sem problemas para residentes franceses e luxemburgueses.

A ideia é que não só os trabalhadores franceses no Grão-Ducado possam beneficiar do certificado mas também os residentes luxemburgueses que passam a fronteira para passar férias no país vizinho.

