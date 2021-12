Numa carta enviada à Câmara dos Deputados, que dá seguimento à moção aprovada a 24 de dezembro para discutir o assunto, o primeiro-ministro pede que a discussão seja feita numa das sessões plenárias logo em janeiro, "dada a urgência" da matéria.

Bettel quer debate parlamentar sobre vacinação obrigatória a partir de 7 de janeiro

Ana TOMÁS Numa carta enviada à Câmara dos Deputados, que dá seguimento à moção aprovada a 24 de dezembro para discutir o assunto, o primeiro-ministro pede que a discussão seja feita numa das sessões plenárias logo em janeiro, "dada a urgência" da matéria.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel enviou, esta semana, uma carta ao Parlamento para realizar o debate consultivo sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19, seja na modalidade setorial, seja de carácter universal (para toda a população), a partir de 7 de janeiro.

O chefe de Governo já tinha anunciado a intenção de realizar esse debate no primeiro mês de 2022 e formaliza agora esse pedido aos deputados, cujas conclusões deverão servir para o Executivo decidir se avança ou não com a elaboração de um projeto de lei destinado a criar uma base jurídica para a introdução da obrigação de vacinação antocovid.

"Durante a sessão plenária de 24 de Dezembro de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou uma moção sobre a análise da oportunidade de introduzir uma obrigação de vacinação sectorial ou universal contra a covid-19", começa por referir a carta, publicada esta quarta-feira no site do Parlamento.

No documento, o Governo lembra que foi exortado a "continuar a acompanhar de perto os desenvolvimentos no domínio da vacinação obrigatória nos nossos países vizinhos, na Europa e a nível internacional", a "fazer um pedido para organizar um debate de consulta" sobre essa análise e a tirar deste debate as respetivas conclusões "a fim de poder lançar, se necessário e o mais rapidamente possível, um procedimento legislativo destinado a criar uma base jurídica para a introdução da vacinação obrigatória".

Numa altura em que a variante Omicron fez o país bater um recorde de novos casos de covid-19, o documento sublinha a importância de avançar o mais rapidamente com a discussão, idealmente numa das sessões plenárias logo a partir da segunda semana de janeiro.

"Dada a urgência do assunto, o primeiro-ministro gostaria de submeter à Conferência dos Presidentes a proposta de organizar o debate de consulta em questão por ocasião de uma das sessões plenárias a partir de 7 de janeiro de 2022", refere a carta.

A França e a Alemanha já avançaram para a vacinação obrigatória de profissionais de saúde, com Berlim a discutir a possibilidade desse alargamento a toda a população. Esta semana, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, também admitiu estar a considerar a vacina obrigatória universal contra a covid-19.















