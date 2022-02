O CovidCheck nas empresas vai continuar em vigor mas "ninguém pode ser despedido", garante o primeiro-ministro.

Covid-19

Bettel anuncia fim do sistema 2G+ para a Horeca

Ana Patrícia CARDOSO O CovidCheck nas empresas vai continuar em vigor mas "ninguém pode ser despedido", garante o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciaram nesta sexta-feira, 4, o alívio das restrições sanitárias em vigor no Grão-Ducado, após a habitual reunião do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro começou por elogiar a forma como "a maioria das pessoas no Luxemburgo cumpriram as medidas de uma forma exemplar". Para Bettel, é esse comportamento que torna possível o atual relaxamento das medidas.

Quarentena e isolamento são a mesma coisa? Fazem parte do vocabulário diário de toda a gente. Os conceitos são semelhantes, mas no que respeita à pandemia cada um deles significa coisas diferentes.

Também a "evolução positiva" da situação dos hospitais "permite um regresso a uma vida mais normal no Luxemburgo", afirmou.

Sendo assim, o primeiro-ministro anunciou que serão levantadas as restrições às reuniões particulares, mas pede aos residentes para "serem cautelosos e responsáveis".

Outra novidade é o fim do período de quarentena. Mas em caso de contacto, as pessoas devem fazer um teste ao quinto dia. Já a saída do isolamento vai ser possível mais cedo, se a pessoa testar negativo ao segundo dia consecutivo.

Na Horeca, o sistema 2G+, atualmente em vigor, deixará de ser necessário. Este obrigava os recuperados e vacinados por completo há mais de seis meses a fazer teste (PCR, antigénio ou autoteste no local) para consumir nos estabelecimentos (tanto interior como exterior).

Lenert. "O vírus está a circular entre vacinados e não vacinados" Segundo a ministra da Saúde, o pico desta onda deve ser atingido nas próximas semanas.

Volta a vigorar o 3G (vacinados, recuperados ou com teste PCR ou certificado negativo) e os clientes devem ser vacinados com a dose de reforço para irem a restaurantes, por exemplo. Como já tinha sido anunciado, os bares e restaurantes poderão continuar abertos depois das 23 horas. Com o fim do recolher obrigatório, as discotecas podem reabrir.

Em relação ao polémico CovidCheck obrigatório nas empresas, este vai continuar a ser exigido, mas "ninguém pode ser despedido", assegura o primeiro-ministro.

Quanto aos danos colaterais gerados pela pandemia, Bettel revelou que houve mais pessoas a morrer de cancro, porque houve menos tratamentos dessa doença, e houve também mais pessoas nos cuidados psiquiátricos do que internadas nos hospitais.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.