Guerra na Ucrânia

Bettel pede cessar-fogo a Putin por telefone

Henrique DE BURGO Xavier Bettel e Vladimir Putin falaram ao telefone na manhã desta segunda-feira. O Ministério de Estado refere num comunicado enviado às redações que o primeiro-ministro luxemburguês disse ao presidente da Rússia que lamenta a deterioração catastrófica da situação humanitária e as consequências desastrosas dos confrontos militares sobre as populações civis.

"Devemos pôr fim a esta tragédia humana, parar imediatamente este ataque em curso contra a Ucrânia e estabelecer um cessar-fogo", disse Bettel a Putin.

O chefe do Executivo pediu ainda à Rússia para respeitar os corredores humanitários para que os civis inocentes possam escapar dos confrontos militares, "principalmente em Mariupol".

O telefonema desta manhã segue-se à agressão da Rússia contra a Ucrânia, lembra o Ministério de Estado.

No comunicado lê-se ainda que Bettel lamenta "profundamente o rumo dos acontecimentos", sublinhando que "ninguém tem a ganhar com esses confrontos": nem a Rússia, nem a Europa e muito menos a Ucrânia, que demonstra ser "um país soberano que se defende para manter a sua presença no concerto das nações independentes".

O primeiro-ministro luxemburguês salientou também a importância de uma solução negociada para este conflito.

“Após a minha conversa telefónica com o presidente Zelensky na semana passada, sei que o lado ucraniano permanece aberto para discutir possíveis soluções. Para sair desta crise, as negociações agora devem continuar ao mais alto nível, de presidente para presidente. Gostaria de encorajá-lo a estabelecer contacto direto com o presidente Zelensky”, instou Bettel a Putin.



