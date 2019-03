Parlamento britânico e União Europeia têm de chegar a um acordo até 29 de março.

Bettel para deputados ingleses: "'Keep calm and drink tea' n'est pas une option"

Em mais um dia de reuniões com os líderes dos 28 em Bruxelas, o primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel expressou o seu descontentamento com o impasse do Brexit e dos sucessivos votos contra da extensão do acordo pelo parlamento inglês.

O imbróglio do Brexit continua sem fim à vista apesar de o deadline estar muito perto. É já no dia 29 de março que termina o prazo para um acordo de saída do Reino Unido entre este país e a União Europeia.

Ainda esta semana poderá ficar a saber-se se os deputados ingleses aprovarão o alargamento do prazo de saída (a chamada extensão do Artigo 50 do Tratado de Lisboa), um dos cenários mais defendidos por Theresa May. Quem também parece ter dúvidas sobre as implicações do alargamento do prazo de saída do Reino Unido é o primeiro-ministro do Grão-Ducado.

Bettel criticou a atitude do parlamento inglês por continuar o impasse no alargamento do acordo do Brexit na sua conta na rede social Twitter. Bettel aludiu mesmo a uma célebre frase utilizada num poster motivacional produzido pelo governo britânico em 1939, quando se preparava para a Segunda Guerra Mundial: "Keep Calm and Carry On" (mantenham a calma e prossigam, em português).

"Manter a calma e beber chá não é uma opção para o Brexit nem para os próximos dias. Precisamos de uma razão clara e plausível para o atraso na extensão do Artigo 50", escreveu o primeiro-ministro no Twitter.

“Keep calm and drink tea” is not an option for #Brexit and the following days. We need a very clear and comprehensive reason for a delay extending Article 50.XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 14 March 2019





