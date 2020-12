O primeiro-ministro publicou uma mensagem de natal no Twitter a apelar aos cuidados a ter nesta consoada "diferente" por causa da covid-19.

Bettel. "O melhor presente de Natal é a nossa saúde"

Redação O primeiro-ministro publicou uma mensagem de natal no Twitter a apelar aos cuidados a ter nesta consoada "diferente" por causa da covid-19.

Numa mensagem publicada na sua conta do twitter Xavier Bettel assume que este ano a quadra festiva é diferente por causa da epidemia do novo coronavírus.

E apela a que se cumpram os gestos barreira e as medidas preventivas para controlar a propagação do vírus entre as famílias na ceia de Natal.

"Este ano as festas serão diferentes do normal. Mas para que possamos celebrar, rir e nos abraçar novamente no próximo ano, agora temos de ter o cuidado de proteger a nossa família, os nossos amigos e a nós mesmos. Celebre em um pequeno círculo" as festas para que possamos ter "o melhor presente" que é "a nossa saúde!", pede Xavier Bettel na mensagem em que publica também um vídeo alusivo à quadra.

Dëst Joer ginn d’Feierdeeg anescht wei gewinnt. Mee fir dass mir d’nächst Joer erëm all zesumme kënne feieren, laachen & eis an den Aarm huelen passe mir elo op fir eis Famill, eis Frënn & eis selwer ze schützen. Feieren am klenge Krees, mat deem schéinste Kaddo: eis Gesondheet! pic.twitter.com/29CiV8vtB0 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 23, 2020





