Na véspera de se iniciar a vacinação contra a covid-19 no País, o primeiro-ministro deixa uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde, que serão os primeiros a receber a vacina segunda-feira.

Bettel. O empenho dos profissionais de saúde "não conhece limites"

"As últimas semanas e meses não foram fáceis para os profissionais de saúde dos nossos hospitais e clínicas. Muitos deles não passaram sequer as férias com suas famílias para cuidar de outras pessoas. É por isso que @LenertPaulette e eu lhes agradecemos o seu empenho, que muitas vezes não conhece limites". É com estas palavras que o primeiro-ministro do Luxemburgo homenageia os profissionais de saúde do País numa mensagem publicada esta tarde na sua conta do Twitter, juntamente com várias fotografias das suas visitas aos hospitais e clínicas.



Déi lescht Wochen a Méint ware keng einfach fir d’Personal an eise Klinicken a vill vun hinnen hunn d’Feierdeeg net mat hirer Famill verbruecht mee no anere gekuckt. Dofir wollten d’@LenertPaulette an ech hinne villmools Merci soe fir hiren Asaz deen oft keng Grenze kennt. pic.twitter.com/eHhrfDVZSn — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 27, 2020

E serão estes profissionais do setor da saúde os primeiros a receber amanhã a vacina contra a covid-19, no centro Vitor Hugo, no dia em que se inicia a campanha de vacinação no Grão-Ducado.

Durante três dias, 28, 29 e 30 de dezembro, este novo centro de vacinação irá imunizar até cerca de 430 pessoas por dia. Os profissionais de saúde que receberem agora a primeira dose da vacina da Pfizer/Biontech serão depois chamados na semana de 18 de janeiro para lhes ser administrada a segunda dose. São precisas duas doses desta vacina para a imunização ser eficaz.

Por isso, o lote de 9.750 doses de vacina anti-covid que o País recebeu irão permitir que 4.850 profissionais de saúde sejam vacinados. Novos lotes deverão chegar entretanto ao Luxemburgo, embora não haja ainda data final confirmada.

