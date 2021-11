Xavier Bettel subiu ao palco para representar o Luxemburgo na Cimeira dos Líderes, a COP2 26, que decorre estes dias na Escócia.

Bettel na COP26. "A nossa ação climática coletiva precisa de ser mais ambiciosa"

O primeiro-ministro está em Glasgow para a tão esperada Cimeira dos Líderes e já discursou em nome do Grão-Ducado.

O governante aproveitou a ocasião para saudar o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por voltar aos Acordos de Paris porque "é importante que todas as grandes economias tomem as decisões ambiciosas que hoje são necessárias" uma vez que este é "o momento da verdade, não vale a pena escondermo-nos dele. A sociedade civil, os atores económicos e os mercados financeiros são todos confrontados com um diagnóstico claro. A nossa ação climática coletiva precisa ser mais ambiciosa e a sua implementação é demasiado hesitante", afirmou Bettel.

O mundo está atado a uma bomba relógio como no 007. Só que isto não é um filme! Boris Johnson diz que o mundo está a 1 minuto de se autodestruir, usa a expressão “blá,blá,blá” e quer ver em Glasgow o princípio do fim das alterações climáticas.

Sobre os passos dados no Luxemburgo, o primeiro-ministro afirmou que o país "continuará a enfrentar o desafio com determinação. Aumentámos a nossa meta de redução de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 para atingirmos a neutralidade climática até 2050".

Focando-se nos sucessos do seu executivo, o governante explicou aos parceiros mundiais que "o governo introduziu os transportes públicos gratuitos e conseguiu duplicar a produção de energia renovável, cobrindo assim o consumo de todos os lares no Grão-Ducado do Luxemburgo. Hoje tenho o prazer de anunciar que o meu governo também acaba de adotar a sua estratégia nacional de ação climática a longo prazo, que estabelece o rumo para uma economia descarbonizada, circular, resiliente e competitiva". No discurso, lembrou também que, para o Grão-Ducado, "a energia nuclear não é uma opção segura nem sustentável".

Antes de abandonar o palco, Bettel ainda anunciou o aumento da contribuição luxemburguesa para a "solidariedade internacional. Já em 2019, o meu país tinha disponibilizado, para os anos 2021 a 2025, um envelope de 200 milhões de euros para este fim. Estes fundos adicionais à ajuda pública ao desenvolvimento, aos quais o Luxemburgo continuará a afetar 1% do seu Rendimento Nacional Bruto, serão cada vez mais investidos em instrumentos inovadores a fim de mobilizar o financiamento privado essencial para uma ação climática eficaz. Hoje posso anunciar que o Grão-Ducado do Luxemburgo irá aumentar a sua contribuição em 50% para o próximo ano. A crise climática pede-nos ação hoje".

