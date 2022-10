Em conversa com o Wort, o primeiro-ministro fala dos seus planos políticos e do futuro da coligação governativa atual.

Entrevista

Bettel: "Não quero ser o primeiro-ministro que deixa um país pobre ao seu sucessor"

Xavier Bettel apresenta-se para a entrevista de forma descontraída. Três longos dias no Parlamento, com uma declaração e o debate sobre o estado da Nação, já passaram. O primeiro-ministro já está a olhar para o futuro, rumo a 2023, ano de eleições. Está motivado e cheio de energia. E explica o que ainda há por cumprir nos próximos 12 meses.

Qual é a lição mais importante que retirou dos debates sobre a sua declaração governamental?

Que há, na realidade, mais pontos em comum com a oposição do que admitimos. Por exemplo, o consenso geral sobre a necessidade de fazer mais no domínio da habitação. Outro exemplo é no campo social, onde os benefícios devem ser mantidos a um nível elevado. Mas registo também as alternativas inexistentes da oposição - com a exceção de Déi Lénk. Mas as propostas deles não correspondem à minha visão do Luxemburgo de amanhã.

No início do seu discurso falou em pormenor sobre a guerra na Ucrânia, referiu-se à unidade europeia com sanções e entregas de armas, também do Luxemburgo. Quando chegará o momento de discussões para pôr fim ao conflito?

Sou um dos poucos chefes de Estado e de Governo europeus que ainda teve contacto com o Presidente Putin depois de 24 de fevereiro. Não me arrependo disto, mesmo que tenha sido criticado por isso pelo CSV. Se não falarmos um com o outro, não há solução. Mas desde Bucha, a relação de confiança tem sido quebrada. Este é um ponto crucial para mim. Em primeiro lugar, os massacres de inocentes, e, em segundo lugar, a recompensa dos perpetradores: isto é inaceitável. Se o lado ucraniano desse o sinal para falar com o presidente russo, eu fá-lo-ia de qualquer forma.

Se a solidariedade europeia já não estiver garantida, então Putin terá ganho.

O que tem sido notável até agora é a coesão europeia. Se houver problemas com o fornecimento de gás e eletricidade durante o inverno, ela será posta à prova.

Devemos estar muito conscientes na UE de que se a solidariedade europeia já não estiver garantida, então Putin terá ganho.

Poder-se-ia pensar que se tornou o primeiro-ministro do clima, uma vez que lidou com a política climática e energética com tanto detalhe. Será isto também necessário porque a crise climática corre novamente o risco de ser ofuscada por outras crises?

Há anos que sabemos da crise climática. Mas sempre que há outro conflito, o clima já não é mencionado. Com a guerra na Ucrânia é diferente: somos impiedosamente recordados da nossa dependência dos combustíveis fósseis e de um produtor: a Rússia. Ao mesmo tempo, apercebemo-nos que existem realmente alternativas. Nunca houve melhor altura para aceitar uma política energética e climática diferente. Isto também é demonstrado pelo Conselho dos Cidadãos para o Clima que iniciei: as suas recomendações vão além do que está previsto no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC).

Isto cria uma certa expectativa que pode muito rapidamente transformar-se em desilusão quando o Conselho dos Cidadãos para o Clima constatar que as suas recomendações não são tidas em conta...

Ainda temos um Parlamento que toma as decisões políticas. É por isso que o debate previsto para o final do mês é tão importante. O Conselho dos Cidadãos para o Clima é um reflexo da sociedade. Se não levarmos a sério as suas ideias, então nós, como políticos, não compreendemos nada e estamos aquém das expectativas da população. Precisamos de criar um consenso tão amplo quanto possível na política climática. Isto não é um assunto de maioria contra oposição, como o caso do PNEC que foi adotado por 31 votos contra 29.

A política fiscal é vista como um ponto de discórdia entre a maioria e a oposição, mas também no seio da coligação. Não terá sido uma oportunidade perdida não ter empreendido a reforma fiscal no início da legislatura?

Não, porque se fomos capazes de apoiar os cidadãos e as empresas durante a pandemia e a crise energética, foi também porque não tinha havido grandes despesas até esse momento, para além da nossa política de investimento. Na coligação, não somos fetichistas da austeridade. Cada uma das três partes tem o seu próprio ADN quando se trata de fiscalidade, mas juntos concordámos em não fazer nada em detrimento da geração futura, mas em virar os parafusos fiscais quando há margem de manobra orçamental. Esta é a diferença em relação à oposição: eles querem reduções fiscais e não querem contrair mais dívidas. Repito: ou é uma ou outra.

Não quero ser o primeiro-ministro que deixa um país pobre ao seu sucessor.

Em matéria de despesas, insiste, tal como a ministra das Finanças, em manter a classificação de triplo A [classificação mais alta para ativos financeiros] e o limite máximo de 30% da dívida. Como explica a sua posição a um cidadão ou a uma empresa que está atualmente a lutar para conseguir pagar as contas no final do mês e que esperava uma redução fiscal?

Podemos deixar a dívida chegar aos 50% hoje e depois fazer novas despesas de vários milhares de milhões. E quanto ao amanhã? Se o setor dos serviços, que, juntamente com a praça financeira, é responsável por cerca de 80% das receitas, vira as costas ao Luxemburgo. E depois? O triplo A pode consistir apenas em três letras, mas elas significam muito quando desaparecem. Nunca devemos esquecer que o Luxemburgo foi em tempos um país pobre que as pessoas deixaram em busca de uma vida melhor. Não quero ser o primeiro-ministro que deixa um país pobre ao seu sucessor.

A oposição criticou a coligação por não saber poupar. O Governo exagerou na sua política de gratuitidade nos transportes públicos, escolas, 'maisons relais' ou escolas de música?

A oposição aprovou tudo isto. Surpreende-me, portanto, que se oponham agora a isso. Para mim é importante tratar todas as crianças da mesma forma e não rotulá-las de acordo com critérios sociais. O aumento do número de matrículas reforça a nossa política. E se os transportes públicos agora são gratuitos, isto não significa que já não estamos a investir: continuarão a ser investidos fundos em comboios e autocarros para os estabelecer como uma alternativa segura, confortável e pontual ao automóvel. Quanto à poupança: perguntei à oposição onde teriam colocado uma linha vermelha. Mas não recebi nenhuma resposta. Exceto agora da copresidente do grupo CSV, que mencionou o autocarro pedestre no "Kloertext" à RTL. Com todo o respeito, isso não é realmente suficiente para compensar o défice.

No que diz respeito ao acordo tripartido, o quão suficientes são as decisões atuais para controlar a inflação sem que não haja necessidade de uma nova parcela do 'index' em ano de eleições?

Se houvesse uma nova parcela de indexação em 2023, eu cumpriria o meu dever e sentar-me-ia com os parceiros sociais, havendo eleições ou não. As pessoas devem poder contar com um Governo que atue de forma responsável. Estou ciente de que esta não é uma tarefa fácil num período pré-eleitoral. Mas o primeiro-ministro também não pode escolher o momento da indexação. E até agora, as minhas tripartidas sempre se guiaram pelos interesses dos cidadãos e das empresas.

Não receia que os empresários, como eleitorado tradicional do DP, se afastem de si e do seu partido após o último acordo tripartido?

Os empresários com quem falo estão conscientes da importância do 'index' para os seus trabalhadores. Tal como me dizem que um cenário com cinco tranches de indexação teria sido fatal para eles, também me dizem que podem viver com a solução atual. Não devemos esquecer: o 'index' é sempre o resultado de um aumento de preços. E na situação atual teria sido irresponsável e incompreensível suspender o mecanismo por completo. Os empregadores também estão cientes disto. Sabem que a sua empresa está a dar-se bem quando os empregados estão a dar-se bem. E depois, também se estão a sair bem.

Como lida com o facto de o seu antigo vice-primeiro-ministro, Dan Kersch, estar a atacar o seu partido como membro do parlamento a tal ponto que quase parece o 30º membro da oposição?

O Sr. Kersch declarou-se a favor da maioria do DP-LSAP-Déi Gréng no Parlamento. Esta é uma declaração importante. Além disso, ele tem o direito, como qualquer membro do Parlamento, de expressar a sua opinião. Não sou obrigado a partilhar essa opinião. Tenho um acordo de coligação que mantenho e com o qual queremos lidar em conjunto. Não há vontade em encontrar maiorias alternativas.

"Assumir as responsabilidades", a mensagem-chave da sua declaração, é também interpretada como uma tentativa de continuar a coligação DP-LSAP-Déi Gréng. Partindo do princípio que a aritmética está correta em outubro de 2023, irá continuar a coligação?

Isso cabe aos eleitores decidir primeiro. Tudo o que lhes posso dizer é que não estou a excluir nada e posso assegurar-lhes que a química entre as três partes é perfeita neste momento. É claro que a lua-de-mel terminou. Mas isto não significa que se vá procurar o divórcio. A nossa colaboração continua confiante.

Recentemente, tem havido rumores de que irá continuar a sua carreira a nível europeu ou internacional. Voltará a candidatar-se dentro de um ano para continuar a ser primeiro-ministro?

Apesar de o meu partido ainda não me ter pedido, estou cheio de energia e motivação para continuar. Portanto, muito claramente: sim, quero continuar a ser primeiro-ministro. E sim, tenho tido outras propostas, mas recusei-as.

Quando é confrontado com crises dia após dia há meses, o que faz para não perder a sua atitude positiva em relação à vida? Ou entra em desespero por vezes com os cenários de crise diários?

Não, nada de desespero. As múltiplas crises levam-me antes a encontrar soluções pragmáticas que sejam do interesse da população. Embora tenha de admitir que foi particularmente difícil durante a crise da covid-19, porque como político liberal tive de equilibrar liberdade e restrições e tomar decisões que afetaram profundamente a vida quotidiana dos meus concidadãos. Foi um desafio moral e mental.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.)

