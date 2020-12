O Governo vai impor novas regras de circulação nas grandes superfícies comerciais para evitar ajuntamento de clientes. Passa também a ser proibido comer nesses locais.

Bettel. “Não é tempo para passeios em família nos centros comerciais”

Com o Natal a aproximar-se os centros comerciais e os supermercados têm estado cheios de clientes ao fim de semana para as habituais compras de presentes. Uma afluência que constitui um risco grande de contágios como declararam Xavier Bettel e Paulette Lenert na conferência desta tarde. Por isso, as grandes superfícies vão conhecer novas regras para uma circulação mais restrita.



“Não é tempo para passeios em família nos centros comerciais”, vincou Xavier Bettel. “Vamos ao centro comercial para fazer compras. E há que ir sozinho, e fazer as compras o mais rapidamente possível” cumprindo todas as medidas e regras de prevenção, adiantou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

“Se chego ao centro comercial e está uma fila enorme, volto para casa”, e regresso depois, exemplificou Bettel sublinhando que o problema é o dia de sábado onde o fluxo de clientes é muito grande.

Proibido comer nos shopping

Dentro das grande lojas e shoppings passa a ser proibido consumir os produtos alimentares que ali se compra. Porque para comer é preciso tirar a máscara e o contágio pode acontecer.

“Não sabemos onde as pessoas são infetadas e não podemos correr riscos”, pediu Paulette Lenert, acrescentando que há mesa do restaurante ou em reuniões familiares, onde as pessoas estão sem máscara e falam os perigos são enormes.

“A situação é séria” apesar de se ter controlado a curva exponencial, e os “números indicarem que estamos na direção correta”, mas a taxa de novas infeções continua “muito elevada”. “Temos de baixar o número das novas infeções”, disse a ministra.

Não se sabe quais medidas fazem efeito

A governante frisou que os números baixaram sensivelmente e que tal aconteceu devido à imposição das novas restrições. Contudo, não sabe “quais as medidas que surtiram efeito e as que não surtiram”. “Nem os especialistas, nem nós, ninguém sabe quais as medidas que funcionam. Não há base científica que indica quais são. Estamos a aprender a cada etapa”, referiu pedindo à população para evitar ao máximo todos os contactos sociais desnecessários.

Até ao próximo dia 15 de janeiro todas as restrições se mantêm no Luxemburgo, continuando nomeadamente o recolher obrigatório, o número máximo de duas visitas em simultâneo a cada família e o encerramento dos restaurantes, cafés e bares (Horesca).

