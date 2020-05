Primeiro- ministro luxemburguês alertou para o fato de que cada doente de covid-19 mobiliza vários profissionais de saúde

Bettel. Luxemburgo "não tem pessoal suficiente" para todas as camas dos cuidados intensivos

Ana B. Carvalho

Xavier Bettel garantiu esta segunda-feira que apesar de haver 180 camas de cuidados intensivos, o Grão Ducado não tem "pessoal de enfermagem suficiente para cuidar delas". "É preciso saber que um paciente covid mobiliza de cinco a seis pessoas" avisou o primeiro-ministro do Luxemburgo durante a conferência de imprensa partilhada com a Ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Segundo a ministra o Grão Ducado tem fixado "um teto de 90 camas", mais do que isso "torna-se muito complicado". Paulette Lenert prefere não considerar cenários que ultrapassem os números delineados e garante que o governo considera "possível gerir eficazmente 30 a 40 camas em cuidados intensivos, para permitir o reinício de outras atividades no hospital".



Segundo a ministra da saúde as intenções do governo luxembuguês é que se dê "um desconfinamento duradouro", ainda que as teorias apontem para que seja possível "enfrentar uma onda maior de pacientes".

Esta segunda-feira, o Luxemburgo contou 92 pessoas hospitalizadas em camas normais, e 21 pessoas em cuidados intensivos, excluindo da soma os pacientes na Grand Est.



O Grão Ducado regista 2.354 camas hospitalares normais, contando com uma reserva de 230 camas adicionais. Além disso, existem 180 camas de cuidados intensivos e 143 ventiladores.



