A resposta à questão parlamentar urgente dos deputados David Wagner e Marc Baum, do Déi Lénk, chegou hoje. Mas o primeiro-ministro remete todas as decisões para a autoridade reguladora.

Luxemburgo 3 min.

Bettel "lava as mãos" da polémica proibição de spots em francês na RTL

"Não cabe ao Governo comentar as negociações e discussões de uma instância independente". Esta foi a frase com que Xavier Bettel recusou intervir na polémica recusa da RTL de difundir spots eleitorais em francês, durante a campanha para as europeias. Em causa estão vídeos com candidatos do partido Déi Lénk e do Volt Luxembourg, que não falam luxemburguês e se exprimem em língua francesa, com legendas em luxemburguês.



O Déi Lénk apresentou uma questão parlamentar urgente na terça-feira, pedindo a intervenção do primeiro-ministro junto da RTL, "notificando-a dos seus deveres relativos à sua missão de serviço público". Os deputados perguntavam ainda se Bettel considerava "legítimo e legal que uma empresa privada, que assinou um acordo de concessão com o Estado", possa "derrogar o regime de línguas do país de forma arbitrária e discricionária". E questionavam se a decisão de excluir spots em língua francesa, idioma oficial do Luxemburgo, "é conforme à legislação e ao espírito europeu".



A resposta de Xavier Bettel chegou hoje. Mas o primeiro-ministro não responde a nenhuma das questões apresentadas, remetendo-as para o regulador dos audiovisuais. "A organização da campanha, as negociações entre os partidos políticos e os média implicados (...) foram confiadas pela primeira vez à Autoridade Luxemburguesa Independente do Audiovisual (ALIA)", disse o primeiro-ministro na resposta por escrito, considerando que o organismo é o "interlocutor exclusivo dos partidos políticos e dos média implicados". "Não cabe ao Governo comentar as negociações e discussões de uma instância independente", rematou.

Na resposta, Bettel precisa ainda que a convenção assinada entre o Estado e o grupo RTL "não contém obrigações sobre a difusão de spots eleitorais e não dá indicação sobre a diversidade linguística". E acrescenta que "as inquietudes sobre a diversidade linguística serão examinadas e farão parte das discussões" de renegociação do contrato de concessão com a RTL, previsto no acordo de coligação do Governo.



O Déi Lénk denunciou na terça-feira "o boicote" da RTL a spots em que os candidatos falam em francês, legendados em luxemburguês. Um dia depois, em comunicado - publicado em versão francesa e luxemburguesa - , a estação de televisão alegou que enviou à ALIA em 27 de março uma "ficha técnica" especificando "os formatos técnicos das mensagens", que incluía a especificação de que os spots fossem em língua luxemburguesa, "tal como em campanhas precedentes". Na nota, o grupo audiovisual alega que, "na sua nova qualidade de coordenador da campanha eleitoral, a ALIA recebeu estas regras, transmitiu-as aos partidos sem formular observações nem se opor, e portanto aceitou-as". A estação confirma que, após a recusa de difundir os vídeos em francês, a "ALIA pediu por escrito à RTL que não fizesse depender a difusão dos spots políticos da língua utilizada", mas manteve a recusa, alegando que "as regras devem ser idênticas para todos os partidos".

A resposta da RTL indignou o Déi Lénk, que considera o argumento da ficha técnica "inadmissível". Em comunicado, o partido diz que "a liberdade de expressão não é uma questão técnica". "A multinacional RTL Group, detida pela Bertelsmann, não tem o direito de restringir a utilização das três línguas [oficiais]" através "de uma 'ficha técnica'", defende o partido. E considera que se trata de "uma medida discriminatória" para com os candidatos, retirando-lhes de facto o seu direito de voto passivo, privando-os do direito de se exprimir".



O Déi Lénk considera ainda que a indicação de que os spots sejam em luxemburguês que consta da ficha técnica "é simplesmente inoperante, por ser inconstitucional e contrária ao princípio da igualdade entre os cidadãos", e deve ser ignorada pelos partidos políticos. "Não cabe a uma multinacional, cujo objetivo principal é o lucro financeiro e cuja legitimidade democrática é nula, redefinir as regras do jogo político no Luxemburgo", defende o partido.



O regulador para o audiovisual iniciou um processo para investigar o caso.