O primeiro-ministro do Luxemburgo foi internado no domingo para observação e realização de exames, devido à infeção por covid-19.

Bettel internado com covid-19

Xavier Bettel está "perfeitamente capaz de assumir as suas funções"

Redação O primeiro-ministro do Luxemburgo foi internado no domingo para observação e realização de exames, devido à infeção por covid-19.

Por enquanto não há motivos para maior preocupação relativamente ao estado de saúde do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel. A afirmação é do vice-primeiro-ministro, Dan Kersch, citado pela edição francesa do Wort, esta segunda-feira de manhã durante a conferência de imprensa à margem do relatório anual da Inspeção do Trabalho e das Minas.

Bettel foi internado no domingo de manhã após ter testado positivo à covid-19 na semana passada. Kersch terá falado com o governante e garantiu que este "está em pleno poder das suas capacidades e que é "perfeitamente capaz de assumir as suas funções". Mesmo internado por um dia para uma ronda de exames, o primeiro-ministro continua a "trocar ideias com os membros do Governo por todos os meios à sua disposição", garantiu o ministro do Trabalho.

O primeiro-ministro testou positivo à covid-19 na semana passada, apesar de já ter sido vacinado com a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19.

Xavier Bettel testa positivo à covid-19 embora já tenha a primeira dose da vacina O primeiro-ministro acusou positivo em dois testes realizados este domingo, informou o Ministério de Estado. Xavier Bettel recebeu a primeira dose da vacina a 6 de maio, que oferece apenas uma "proteção parcial".

O Governo ainda não se pronunciou oficialmente sobre os próximos tempos para o líder do Executivo, que tem estado à frente do país durante a pandemia da covid-19. A questão de uma possível substituição por indisponibilidade temporária do primeiro-ministro não está regulamentada na Constituição, mas num decreto do Grão-Ducado de 1857, cuja última versão data de dezembro de 2018 lê-se que "os membros do governo têm o direito de se substituírem mutuamente", mas dentro do limite máximo de 15 dias, afirmou Luc Heuschling, médico de direito público citado pelo Wort. Mas, por enquanto, este não parece ser o cenário futuro.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.