Invasão russa

Bettel garante que Luxemburgo apoia a Ucrânia na adesão à UE

Xavier Bettel garantiu esta terça-feira, em Kiev, o apoio do Luxemburgo à Ucrânia no seu caminho de adesão à UE.

O apoio do Grão-Ducado foi anunciado após o encontro do primeiro-ministro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na capital ucraniana.

"Este é um importante sinal de esperança. A Ucrânia e o povo ucraniano merecem-no", disse Bettel, citado por fontes oficiais. No entanto, o chefe do governo luxemburguês também afirmou que é preciso ter expectativas realistas, lembrando que não existe um "procedimento acelerado" para a adesão à União Europeia. O estatuto de candidato marca o início de "um longo processo", sublinhou.

Os critérios de adesão, como o Estado de direito, a garantia dos direitos fundamentais e o funcionamento de uma economia de mercado, não podem ser ignorados.

O primeiro-ministro luxemburguês chegou a Kiev de comboio na terça-feira de manhã e antes do encontro com Zelensky, visitou as cidades ucranianas de Borodyanka, Butcha e Irpin, onde recordou as vítimas do conflito desencadeado pela invasão russa e garantiu que o Luxemburgo ajudaria a Ucrânia a encontrar os responsáveis pelos crimes de guerra cometidos, para que estes pudessem ser levados à justiça.

Esta visita ocorreu semanas depois de Zelensky se ter dirigido ao parlamento luxemburguês num discurso em vídeo a 2 de junho, no qual convidou Bettel a visitar o seu país.

