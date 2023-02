O primeiro-ministro manifestou também o apoio do Grão-Ducado à criação de "um tribunal especial, estabelecido através de um acordo entre a Ucrânia e as Nações Unidas".

Bettel para Zelensky: "Luxemburgo continuará a apoiar a Ucrânia"

O primeiro-ministro Xavier Bettel encontrou-se esta quinta-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e deixou a garantia de que "o Luxemburgo continuará a apoiar a Ucrânia".

Zelensky esteve em Bruxelas para reuniões com diferentes instituições da União Europeia (UE) e para pedir apoio, sobretudo militar, e acelerar o processo de adesão da Ucrânia à UE. Paralelemente, esteve com diferentes chefes de Estado e de governo, incluindo o primeiro-ministro luxemburguês.

No encontro com o presidente da Ucrânia, Xavier Bettel sublinhou que "o Luxemburgo continuará a apoiar a Ucrânia, oferecendo assistência militar, ajuda humanitária e apoio em fóruns internacionais para assegurar que nenhum crime de guerra fique impune".

Rússia intensifica ataques aéreos no sul e leste ucraniano A agência de informação militar da Ucrânia afirma que as forças russas lançaram uma ofensiva nas regiões parcialmente ocupadas de Donetsk e Luhansk, para obter o controlo total do Donbass.

O primeiro-ministro luxemburguês manifestou o apoio do Grão-Ducado à criação de "um tribunal especial, estabelecido através de um acordo entre a Ucrânia e as Nações Unidas", considerando que esta será "a melhor opção para assegurar a responsabilização pelo crime de agressão contra a Ucrânia e para ultrapassar o problema da imunidade pessoal dos líderes russos".

Zelensky tem insistido nas últimas semanas sobre a necessidade de o país receber aviões de combate e reiterou o pedido em Bruxelas, perante os presidentes e primeiros-ministros dos 27 Estados-membros, numa reunião que começou na quinta-feira de manhã e se prolongou por cerca de 16 horas, terminando já durante a madrugada de hoje.

Sobre que tipo de ajuda militar o Luxemburgo irá fornecer nesta fase, não foram divulgados mais detalhes.

O que leva Zelensky da excursão europeia? O ucraniano quer resultados imediatos das conversas. Armas, jatos, e a promessa de começar as negociações este ano para a adesão à UE.

Portugal, noticia a Lusa, já fez saber que não vai enviar aviões de combate, não porque seja uma linha vermelha, mas porque, segundo António Costa, o país está impossibilitado de o fazer neste momento.

“Da nossa parte não se trata de uma questão de linha vermelha”, a frota que Portugal tem “está empenhada em diferentes missões, de soberania nacional e garantia da integridade do território, missões de interceção” e também os compromissos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), disse o primeiro-ministro português aos jornalistas.

De França e Alemanha, Zelensky apenas adiantou que “há medidas qua não vão ser anunciadas publicamente”. Também em relação ao Reino Unido disse que foram assumidos compromissos que “não são do conhecimento do público”.



Bettel apoia Pacto de Asilo e Migração mas não muros com dinheiro da UE

Sobre as soluções comuns aos fluxos migratórios, Xavier Bettel saudou o trabalho das presidências francesa e checa sobre o Pacto de Asilo e Migração e afirmou o apoio pleno do Luxemburgo a uma reforma global da política de migração e asilo da UE. "Temos de continuar ambiciosos e reforçar que este trabalho deve ser concluído antes do final da legislatura", disse.

Bettel: "Um muro com estrelas europeias seria vergonhoso" Até agora, a Comissão recusou-se a financiar cercas ou muros nas fronteiras externas com o orçamento da União europeia.

Apesar deste apoio, o primeiro-ministro opôs-se à proposta de financiamento europeu para muros e vedações nas fronteiras externas da União Europeia, que surgiu esta quinta-feira, em Bruxelas, para travar a imigração ilegal.

"Seria uma vergonha se fosse construído um muro com estrelas europeias na Europa."



