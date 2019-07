Xavier Bettel despiu o fato de primeiro-ministro por um dia, para vestir o de guia turístico e assim surpreender um grupo de turistas que estava de visita à capital.

Luxemburgo 10

Bettel foi guia turístico no Luxemburgo por um dia

Xavier Bettel despiu o fato de primeiro-ministro por um dia, para vestir o de guia turístico e assim surpreender um grupo de turistas que estava de visita à capital.

Esta segunda-feira à tarde, 25 turistas tiveram um momento especial: como parte do projeto "Guide for one day" ("Guia por um Dia", em português), Xavier Bettel guiou-os pela capital Luxemburgo e revelou-lhes os seus lugares preferidos.

O primeiro-ministro luxemburguês mostrou mais de dez espaços diferentes e edifícios importantes. Como qualquer bom guia turístico, ao longo do percurso Bettel contou ainda alguns factos históricos do país.

10 Foto: Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé

A iniciativa "Guia por um dia" decorre de 29 de junho a 15 de setembro. O objetivo é, tal como o nome indica, que qualquer pessoa que se interesse pela cultura e história do país possa ser guia por um dia no Grão-Ducado. Os interessados devem inscrever-se na plataforma Guide for One Day.

As visitas guiadas podem ser feitas na língua escolhida pelo guia, entre luxemburguês, alemão, francês e inglês. As sessões podem ter no máximo dez pessoas e são totalmente gratuitas. Os visitantes que queiram aderir à iniciativa como turistas também terão de se registar no site da iniciativa.

Na edição de 2018, uma das guias turísticas foi a própria Grã-Duquesa Maria Teresa, que propôs uma visita guiada ao Palácio grão-ducal.