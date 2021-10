Após a declaração sobre o Estado da Nação, acontece o debate, com as reações dos grupos parlamentares marcadas para quarta e quinta-feira.

Parlamento

Bettel faz esta terça-feira discurso sobre o Estado da Nação

Susy MARTINS O novo ano parlamentar arranca esta terça-feira e isso significa o regresso às instalações da Câmara dos Deputados. Desde o início da pandemia que os deputados se reuniam no centro Cercle Cité, maior do que o Parlamento e por consequente mais adaptado às medidas de segurança.

Agora, ao abrigo do CovidCheck, os deputados vão poder regressar ao Parlamento.

É neste primeiro dia de arranque parlamentar que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, faz o balanço sobre o Estado da Nação. Bettel sobe ao púlpito às 14h30.

O discurso sobre o Estado da Nação ocorre normalmente no primeiro semestre do ano. No entanto, a pedido do Ministério de Estado, este foi adiado, uma vez que na altura ainda havia muitas incertezas, tanto a nível sanitário, como económico.

Após a declaração sobre o Estado da Nação, acontece o debate, com as reações dos grupos parlamentares marcadas para quarta e quinta-feira.

Note-se ainda que o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, vai entregar, na quarta-feira de manhã, o projeto de Orçamento de Estado para 2022.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.