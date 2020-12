O primeiro-ministro antecipou a conferência de imprensa sobre os planos do Governo sobre as restrições para tentar travar a propagação do novo coronavírus. Primeiro fala ao país, antes de apresentar os plano a Bruxelas.

Bettel fala já esta quarta-feira sobre o roteiro do país até ao fim do ano

Dois dias antes do previsto, Xavier Bettel decidiu antecipar o calendário e falar ao país já nesta quarta-feira para esclarecer os residentes sobre aquilo que os espera até ao final do ano, praticamente um mês depois da imposição do recolher obrigatório e do mais recente encerramentos da hotelaria e restauração.

O primeiro-ministro é esperado no Parlamento Europeu em Bruxelas na sexta-feira 11 de dezembro. Antes fala ao Luxemburgo, depois de reunir o Conselho de Ministros, também ele antecipado. Na prática, é de lá que sai a receita para as próximas semanas. Embora caiba ao líder do Executivo comunicar e gerir a estratégia, cada ministro conhece mais aprofundadamente os detalhes e os impactos da pandemia nas sua esfera de ação.

De acordo com o Wort desta terça-feira, "não se tem a certeza" se as notícias que o primeiro-ministro "traz no saco", "serão boas", com o Luxemburgo a destacar-se na Europa como um dos países com a maior taxa de testes positivos em comparação com a população. Estagnada durante os meses de verão, a mortalidade praticamente duplicou no mês passado. Sinais, diz o jornal do Saint Paul, que "ainda demasiado cedo para relaxar a vigilância num país que já perdeu 360 cidadãos devido à epidemia".

Contra a impaciência dos empresários, sobretudo os da restauração que viram as portas encerradas no fim de novembro, Xavier Bettel revelará se pretende ou não manter a restrição que impôs para impedir confraternizações e ajuntamentos, apesar da lotação dos espaços ter sido reduzida.

Em cima da mesa também poderá estar a revisão do horário do recolher obrigatório durante o período das festas, à semelhança do que aconteceu em Portugal.

Além do recolher obrigatório entre as 23h e as 6h, o Governo encerrou a hotelaria e a restauração, assim como os teatros. O uso de máscara continua a ser obrigatório nos espaços fechados e nos espaços públicos.

Com autorização para manter as portas abertas, os estabelecimentos comerciais viram-se obrigados a limitar o número de pessoas que podem estar ao mesmo tempo no interior das lojas. No plano quatro, os hospitais voltaram a virar as baterias para os doentes covid.

