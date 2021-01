Bettel. "Estamos a entrar na segunda fase de vacinação"

Redação

A segunda fase de vacinação contra a covid-19 vai arrancar “nas próximas semanas” e vai abranger as pessoas com mais de 75 anos e as pessoas consideradas “altamente vulneráveis”, independentemente da idade. As futuras condições de acesso à vacinação foram reveladas esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, após o Conselho de Ministro extraordinário em foi também decidido restringir a entrada aérea no Luxemburgo a passageiros com teste negativo à covid-19.