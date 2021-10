O governo teve já reuniões com a Cáritas, com a ASTI e com a Cruz Vermelha para fazer chegar aos imigrantes os apelos à vacinação anti-covid. A ronda está a ser feita também pelos burgomestres.

Nova 'Lei covid'

Bettel empenhado em convencer os imigrantes a vacinarem-se contra a covid

Paula SANTOS FERREIRA O governo teve já reuniões com a Cáritas, com a ASTI e com a Cruz Vermelha para fazer chegar aos imigrantes os apelos à vacinação anti-covid. A ronda está a ser feita também pelos burgomestres.

Entre os 23% de residentes ainda não vacinados no Grão-Ducado encontram-se imigrantes que por dificuldades nos idiomas do Luxemburgo, por desconhecimento ou outras razões não receberam ainda a inoculação contra a covid.



Por isso, o governo decidiu organizar reuniões com entidades e associações que prestam apoio aos imigrantes no Luxemburgo para reforçar a necessidade de apelar à vacinação destas populações.

“Já reunimos com a Cáritas, a Cruz Vermelha e a ASTI” para que sensibilizem os imigrantes a vacinarem-se, declarou Xavier Bettel na conferência desta tarde para apresentação da nova ‘Lei covid’.

O objetivo é que estes agentes com maior contacto junto das populações imigrantes possam informar e explicar o benefício da vacinação contra a covid, adiantou. Xavier Bettel contou que o seu executivo pediu a estas associações para se juntarem à campanha de sensibilização para a vacinação.

Trabalhadores que recusem o covid-check podem ser penalizados No Luxemburgo, as empresas do setor publico e privado podem adotar o regime covid-check que entra em vigor a 1 de novembro, tornando obrigatório para os funcionários a apresentação do certificado, anunciou esta tarde Xavier Bettel.

O mesmo se passa com as comunas do país, onde o governo já iniciou contactos com os burgomestres para estudar formas de chegarem mais perto das populações e convencerem que a melhor arma contra a pandemia é a vacinação.

O sucesso de Portugal

A taxa de vacinação está estagnada por isso é necessário endurecer as medidas de modo a atrair a população para a vacinação, frisaram Xavier Bettel e a ministra da Saúde Paulette Lenert.

A ministra deu o exemplo de países como Portugal, Dinamarca ou Suécia onde a vacinação tem sido um sucesso e “onde já foram levantadas certas restrições sanitárias” o que o Luxemburgo ainda não pode fazer.

Missão cumprida A campanha de vacinação começou na fase mais negra da pandemia do país, em janeiro, com fura filas e demissões polémicas. Hoje Portugal é o segundo país do mundo com maior número de vacinados.“Fico satisfeito por ter contribuído para um processo que foi decisivo para salvar vidas”, declara ao Contacto o vice-almirante Gouveia e Melo, na véspera de deixar a liderança da vacinação em Portugal e com o país prestes atingir os 85% de vacinados. Esta é uma história de sucesso muito elogiado nos quatro cantos do mundo. E que merece ser contada.

Sobre as razões do êxito destes países na campanha de vacinação em comparação com o Grão-Ducado Paulette Lenert adiantou desconhecer as causas por que o país ainda não atingiu a taxa de vacinação desejada, os 80% a 85% da população. “Talvez por razões culturais” as populações desses países, como Portugal adiram mais à vacinação, precisou a ministra anunciando que no Luxemburgo já está a ser feita uma análise para perceber as razões da resistência.

O primeiro-ministro lembrou que o objetivo é ter 80% a 85% de população vacinada, para chegar à imunidade coletiva e para que a “vida possa voltar à normalidade”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.